早霸王｜男聽眾出軌斷正　森美：情侶之間有虧欠關係會好啲

男聽眾為工作機會，公然出軌。（影片截圖）

男聽眾肥黃致電《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」，表示想同女朋友道歉。事緣佢一年前喺機緣下，認識一位同行，而對方可以向佢提供一個工作機會，不過肥黃強調同對方最親密嘅接觸都只係拖手。或者係因為已經發生一年有多，加上其實女朋友已經原諒自己，所以肥黃態度十分輕鬆，就連森美都忍唔串佢：「你都幾好嘢，可以咁輕描淡寫講一件咁錯嘅事。」

幸好得到女友原諒。（影片截圖）

肥黃由於係與女友同居，所以知道對方Email、電話等密碼，但自從小三出現之後，肥黃即時更改手機密碼，夜返屋企之餘，又唔覆訊息。甚至同小三出街時，被女朋友嘅友人發現兼影埋相都懵然不知。「女朋友打嚟話我同個女仔一齊時，我話無可能，佢於是WhatsApp啲相比我。仲提出即時見面，但自己當下抽唔到身，加上覺得好錯，所以無見面，就係咁分咗手。」經過幾日反省，肥黃終於同女友見面，並且傾咗好耐，女友原諒佢之餘，並且同意複合，而小三亦自動退出。肥黃表示今次致電，只係想向女友道歉，但唔需要對方原諒。森美認同肥黃做法，並指「情侶之間有虧欠，關係會好啲。」

森美笑言老婆點解咁放心佢嘅工作，係因為知道佢嘅拍檔係小儀，所以從不擔心。（影片截圖）

女友 Enuis接到電話後，表現十分輕鬆，但講到點解當初會原諒男友時，都唔太講得出原因。喺道歉時，肥黃表示：「以後唔會再犯同樣錯，你可以用一世去嬲我呢件事，而我亦會用一世去彌補自己嘅錯。」

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