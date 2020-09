王君馨日前不小心扭傷腳踝,與她老友鬼鬼的蔡思貝(Sisley)便上門探望,兼趁機與對方來一個Girls’ Talk。二人今日(25/9)分別在IG上載靚相,君馨拿着花束與蔡思貝合照,她們笑得非常燦爛,而另一張相片中,君馨和思貝更同時大曬白滑長腿。君馨在帖文中寫道:「一個甜到入心的晚上。」而蔡思貝則在另一篇帖文中寫着:「What a better sister can I ask for.」網民大讚她們漂亮同時,更很羨慕二人的姊妹情。