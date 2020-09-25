林利戰勝大腸癌學懂活在當下　回應太太與家姐爭產：交畀律師處理

現年54歲的林利今日（25/9）現身西環拍攝廣告，他特意從台灣來港並經過14天的隔離才正式開工，吸引他回港的主因是廣告產品與健康有關：「產品同癌症有關，之前我食過，而家話畀大家知身體狀況有咩變化。」

林利現身西環拍攝廣告，他特意從台灣來港並經過14天的隔離才正式開工。（陳順禎攝）

林利不幸於2017年患上大腸癌，他透露目前健康狀況良好：「身體狀況正常，想增肥就難少少，因為直腸直肚，食得多去得多，吸收能力差少少，其他冇咩太大問題。」經歷過一場大病，林利學懂了慢活，10點便上床休息，以及拒絕接拍夜班戲，一切以自己健康為上：「夜戲我都唔拍，減產好多，過返慢活日子。喺台灣主要做網上買賣，舒服好多。病咗之後覺得有好多錢又點、好大知名度又點，最後都要上天堂，不如提早少少慢下來。」他感嘆生命無常，要好好活在當下：「隨時都唔知發生咩事。」

林利於2017年患上大腸癌，他透露目前健康狀況良好。（陳順禎攝）

林利太太陳貞均（Erin）最近與兩位姊姊就處理父親遺產一事出現問題，他指事情複雜，亦會面對漫長的官司，一切交給律師處理：「佢俾兩個家姐呃咗，佢爸爸走嗰時有啲神志不清。根據台灣嗰邊，爸爸遺產應該三姊妹分，我太太就分唔到，原因係佢冇理，家姐做咩小動作都唔知，而家交畀律師處理。（太太心情如何？）冇咩特別，不過兩個家姐為咗錢反目成仇。佢冇去諗錢呢樣嘢，點都要生活。佢同兩個姐姐之前關係Ok，唔係成日見但會視像，突然間冇聯絡。」至於會否計劃與太太生小朋友，林利稱隨緣：「冇避孕，有就有，冇就算，太太都冇話一定要小朋友，最緊要兩個人開心。」

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