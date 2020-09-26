新垣結衣星野源落實演《逃恥》特別篇　2021年1月播講婚後生活

2016年10月於TBS首播的日劇《逃避雖可恥但有用》（港譯：《僱傭妻子》／逃げるは恥だが役に立つ），大結局平均收視高達20.8%，成為日本史上首個收視見「2字頭」的「火曜劇」，除了令「國民老婆」新垣結衣和唱作歌手星野源兩位主角人氣爆升外，並橫掃「第六屆CONFiDENCE日劇大獎」、「第91屆日劇奧斯卡」以及「東京劇集大獎」多個獎項，就算今年5月因為新冠肺炎疫情而推出特別版，超過一半集數的收視錄得雙位數，平均亦有9.35%，成績之好，近年罕見，所以一直都有指會開拍續集，惟只聞樓梯響，直至周五晚（25／9）終於不再是傳聞，因為結衣BB與星野源親口證實，此劇將會開拍「新春特別版」，令粉絲十分驚喜，消息隨即在facebook日劇群組和twitter洗版。

新冠肺炎│新劇停工 TBS播《逃恥》新垣結衣星野源絕密片段吸客

新垣結衣、星野源以嘉賓身份亮相名嘴安住紳一郎主持的節目《ぴったんこカン・カン》，並於節目尾聲宣布TBS會開拍《逃恥》特別篇。（節目截圖）

為隆重其事，劇中4位主角：新垣結衣、星野源、古田新太和藤井隆以嘉賓身份亮相名嘴安住紳一郎主持的節目《ぴったんこカン・カン》，於食店裏聚舊，邊吃邊喝有傾有講，及至節目尾聲時，「結衣BB」與星野源表示有重大消息宣布，原來是《逃恥》特別篇將會開拍，原班人馬齊齊回歸，並會安排在2021年1月播放。據知，特別版將會繼續由「正傳」編劇野木亞紀子創作，預計會改編海野綱彌原著漫畫第10集及第11集內容，故事時間線會設定在2019年4月開始，剛好是「正傳」於2017年4月結束後的兩年，講述「結衣BB」飾演的森山實栗和星野源飾演的津崎平匡的婚後生活。MIU404│比《半澤2》最值得推介 編劇野木亞紀子借劇本揭社會弊端

2016年10月於TBS首播的日劇《逃避雖可恥但有用》，大結局平均收視高達20.8%，成為日本史上首個收視見「2字頭」的「火曜劇」，令「國民老婆」新垣結衣和唱作歌手星野源兩位主角人氣爆升。（網上圖片）

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