數據分析10大韓國童顏女星　宋慧喬似足18歲少女　張娜拉僅排第3

追韓劇多年的人一定會發現，怎麼那些年的韓劇女神至今都沒有變，明明已經鍋了十幾年，她們卻好像沒有被時間摧殘過一樣，容貌幾乎和第一部作品一樣童顏，就算很多人都已經奔三多年，也依然讓人看不出歲月的痕跡，甚至可以完美地搭配新一代小鮮肉毫無違和！

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出15位已滿30歲，卻滿臉青春膠原蛋白的不科學韓國女星，看著看著都想問天問大地，歲月到底對她們的臉蛋施了什麼巫術啊！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月22日至2020年09月20日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『韓國30歲以上童顏女星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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