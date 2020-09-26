【全民造星III】彭秀慧爆真人騷實際運作　梁祖堯：冇得呃㗎喎！

《全民造星III》周六（26日）舉行記者會，共有50名參賽者會見傳媒，今季再度擔任評判的梁祖堯接受訪問時談到：「我上年做評判嘅時候太Nice喇，想鼓勵佢哋；今次我改變咗諗法，應該要狠狠地話畀佢聽：你唔好嘥時間，或者你應該繼續努力！」導師彭秀慧表示節目開始三星期已經用盡心力，體重甚至因此下降了不少：「每一刻都諗點幫佢哋好啲，全方位幫到嘅都幫，簡單到用咩粉底，或者着衫趨向未必適合佢，應該點樣對待演藝呢個行業，反而教得最少係做戲！」梁祖堯繼而表示今季有彭秀慧與林二汶做導師很是安心：「成為一個好嘅人，從而成為一個好嘅表演者。」

彭秀慧與梁祖堯分別為《全民造星III》擔任導師及評判。（梁碧玲攝）

《全民造星III》開宗明義邀請已出道的藝人回爐再造，藝人們重新面對挑戰難免會聽到閒言閒語，說起面對負評，兩位都看得很開，亦表示這是必修之課，梁祖堯道：「正評同負評係一個Package，冇得避免！每個人都有自己處理嘅方法，有啲人好虛心好鍾意人鬧我，然後化咗佢，有啲人就會Block咗你等你永遠都唔可以留言，我覺得冇所謂，所正負評都係廉價嘅，網上面講句嘢唔使錢、又冇代價，啲人永遠唔知聽嗰個人要付出幾多！」

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《全民造星》作為一個真人騷，卻每年都惹來造馬疑雲，這亦是彭秀慧第一次參加真人騷，她就表示：「真係好真！好多人問我真人騷真唔真，我覺得只要唔係呃人，咩都可以放上嚟。」梁祖堯早前主持另一檔真人騷《調教你男友》亦深受歡迎，他就說道：「真人騷真唔真，真係睇你點樣對待呢件事，你要求佢係真，佢就係真，如果你接受造假都可以，佢就會變得假！（《全民造星》）假唔到，如果要造到一個人贏，表演一Pat嘢咁樣，或者完全冇光彩，冇得呃㗎喎！」