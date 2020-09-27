40歲竹內結子疑產後憂鬱自殺遺8個月大兒　與三浦春馬作品成遺作

日本著名女星竹內結子今天驚傳被發現倒斃家中，終年40歲。據悉，今天一早她被發現癱倒在位於澀谷區的住宅大樓內，送醫後證實死亡，日本警方根據現場狀況的判斷，竹內結子自殺的可能性極高，初步推斷是自殺，現正調查她的動機。但另一方面亦有業界消息傳出，她是因為照顧小朋友而承受壓力，似有出現產後憂鬱的跡象。與前夫中村獅童育有一子的她，去年2月與小她5歲的男星中林大樹再婚，並於今年1月誕下兒子。

竹內結子被發現於家中逝世。(竹內結子IG)

竹內結子最後一次公開露面是本月1日出席泡麵的代言活動，當日她還在她的IG出post展示自己的劉海新髮型，相中的她流露出燦爛笑容，她留言的語調也充滿朝氣，沒想到這竟然是她的最後一篇發文。她在她的IG照片中看來都總是很開心的樣子，完全看不出有任何憂鬱症跡象，但據消息人士透露，正是這種為了形象而強擠出營業笑容的壓力讓她心累。她去年3月上節目時曾自爆當大兒子還很小的時候，她要同時照顧兒子又要拍戲，當時感到很大壓力。

她與長澤正美合演的電影《信用欺詐師JP：公主篇》即將在港上映，這部戲成為了她的遺作。該片男主角之一的三浦春馬亦於今年7月自殺身亡，他與竹內結子於前年曾來港為去年上映的《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》取景。

竹內結子與三浦春馬於去年在港拍《信用欺詐師JP》時合照，沒料到兩人於今年先後自殺離世。(IG圖片)

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