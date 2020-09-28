「小丑」華堅馮力士被好友爆已為人夫　兒子取名River以紀念亡兄

年初憑《JOKER小丑》（Joker）大熱奪下奧斯卡金像獎影帝的美國男星華堅馮力士（Joaquin Phoenix）日前被導演好友在宣傳新片的活動上，大爆未婚妻Rooney Mara已為他誕下兒子，並取名River，來紀念華堅馮力士的亡兄影星River Phoenix。

俄羅斯導演Victor Kossakovsky在蘇黎世電影節宣傳新片《Gunda》，但該片的執行監製華堅馮力士並沒有到場，而Victor就打爆：「他剛剛有個小寶貝，美麗的兒子名叫River，所以他未能前來宣傳。」華堅的哥哥River主演過多部電影，更憑與奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《不羈的天空》（My Private Idaho），在1991年奪得威尼斯影帝。可惜在1993年，River在尊尼特普（Johnny Depp）開設的夜店因吸毒過量而離世，終年23歲。

華堅去年跟拍拖3年的女友朗妮瑪娜（Rooney Mara）訂婚，今年5月傳出朗妮瑪娜已懷孕6月，已於一個月前成功誕下兒子River。兩人曾多次合作，直至拍攝《耶穌的女門徒》（Mary Magdalene）時撻著，於2016年尾開始交往。華堅與朗妮都是性格演員，私生活較為低調，相當合襯。在華堅勇奪奧斯卡影帝後，選擇不出席慶祝派對，反而坐在地上跟朗妮吃素漢堡，分享簡單的喜悅。

點擊下圖看兩人的甜蜜照：