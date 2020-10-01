《奪冠》影評︰女排團隊變襯托佈景版？索性拍成《郎平傳》更精彩

昨晚六點，《奪冠》在全國上映，短短6個小時的放映時間，它就斬獲了5800萬的票房。從春節到國慶，多次改檔，片名也從《中國女排》改成了《奪冠》，我們確實等得太久了。在我國所有體育項目裡，女子排球不是最強的，但它的比賽絕對是最讓人揪心的。每個人多少都會知道幾場女排的比賽。尤其2004年的雅典奧運會對戰俄羅斯隊，從注定要輸到搏命換贏，那一夜多少人睡不著覺。

有理由相信，這部電影能比任何一部主旋律電影更牽動人心。但昨晚第一時間衝去電影院看完之後，兩個多小時坐下來，雖然我一度落淚，但最後散場心中卻有些悵然若失。我立刻理解了《中國女排》為何改名為《奪冠》——甚至覺得它應該改名為《郎平》。

+ 6 + 6 + 6

別誤會，我很喜歡郎平，也很喜歡鞏俐出演的郎平。除了長相上不可抹除的差距，鞏俐已經把自己變成了那個鐵漢也有柔情的「鐵榔頭」。但既然這不是《郎平傳》，我更想看到的是中國女排的郎平，而不是郎平的中國女排。簡而言之，《奪冠》太想討巧了，所以推了一個最討巧的人站在前頭，使得電影夾帶著一股莫名的英雄色彩。

以下內容含劇透 ，請斟酌閱讀：

從相當的程度上，我可以理解《奪冠》的這種討巧的心理。從女排在1981年拿下第三屆日本世界杯的冠軍開始，就有太多故事可以述說。奪過的冠、跌過的跟頭、閃閃發光的運動員......都太多了。而郎平，確實是戲劇衝突最豐富、知名度最高的那個。天上一塊餅砸下來，能砸到不知多少郎平粉絲。

鞏俐飾演朗平（《奪冠》劇照）

1981年她作為主力出征日本世界杯，1984年隨女排拿下洛杉磯奧運會冠軍，1986年激流勇退，選擇退役去美國留學。此後她在多個國家擔任過排球教練，都帶出了好成績。2005年執教美國國家隊，2008年北京奧運會帶著她們打敗了中國隊。幾年後郎平又回到中國女排擔任總教練，並帶領女排拿下了里約奧運會的冠軍。如果真有一部《郎平傳》，一定能拍得百轉千迴。但《奪冠》畢竟不是《郎平傳》，它更應當是一部群像，其中固然有輕有重，但女排精神絕不只是口號，更不是一個人的領悟。

（《奪冠》劇照）

電影開場是1978年，青年陳忠和被派到漳州排球訓練中心。此時剛剛改革開放，時任女排教練的「魔鬼」袁偉民，用男排的要求訓練著女排。當時女排背負著把中國國民精神向全世界宣揚的任務——中國人也可以當世界冠軍。任務不可謂不重。在這樣的時代背景下，看到姑娘們一次次摔倒在地上又爬起來，身上磨破的傷勒緊了再上場的果決，很難不動容。可是從訓練到站上1981年第三屆日本世界杯的戰場，足足佔了全片二分之一的時間，除了郎平，沒有一名女排隊員擁有姓名。其中包括扭轉了賽局的主力、郎平的好友陳招娣。這固然有「技術原因」，但目前的處理手段實在是有點簡單粗暴，多少讓人感到遺憾。

《奪冠》於內地獲得不錯的口碑，按圖即睇簡評：

+ 3 + 3 + 3

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（《奪冠》劇照）

更大的問題從世界杯結束開始。從1981年到2008年，足足27年的時間，其中多場重要賽事，都一筆帶過，雅典奧運會也只有短短幾秒的鏡頭。劇情直接跳到2008年，主場壓力下，中國女排輸給了美國女排。這種情況下，鏡頭沒有對準受挫的中國女排，而是把焦點放在了美國教練郎平身上。說實話，我覺得此刻用來展現「勤學苦練，無所畏懼，頑強拼搏，同甘共苦」女排精神的人，不應該是贏了比賽的郎平，而是輸了比賽的女排。

如此選擇再接下來一個小時的電影中比比皆是。包括郎平在2013年走馬上任中國隊總教練，比起女排姑娘們的辛勤汗水和高光時刻，更多的刻劃郎平一路走來的心路歷程，哪怕是贏了比賽，也多虧了郎平用兵如神。全片基本只選取了和郎平有關女排歷史——進入國家隊、從替補選為主力、拿下冠軍、出國、當美國隊教練、中國女排走下坡路很痛苦選擇了回國、在她的帶領下女排又拿到了奧運冠軍。

與郎平無關的成長和歷史，都被處理成輕若鴻毛的碎片。而在中國女排史上舉足輕重的陳忠和，全程像是郎平的陪襯，不少人甚至看出了兩人的cp。上一次有這種荒唐感還是看那部突然變成愛情片的《攀登者》。而選擇黃渤飾演陳忠和，也有很強的違和感。哪怕黃渤演技佳，但兩人的氣質實在是相去甚遠。你很難說服自己劈開腿的黃渤是那個「笑面虎」。

郎平很強，她對中國女排確實意義非凡，選擇她作為串聯全片的線索沒有問題。但女排不是只有郎平，女排的功勞也不全屬於郎平。當過多地渲染了她的個人情緒，無形中讓個人成長壓倒了女排的集體成長。

黃渤飾演陳忠和（《奪冠》劇照）

那作為郎平個人電影，《奪冠》做好了嗎？很遺憾，也太不好。缺少了對人物成長轉變的探索。大概出於電影本身主題是中國女排的大設定，郎平在退役之後的經歷更像是一種流水賬的鋪陳，雖然什麼都有，但什麼都不夠豐滿。只感覺導演在你眼前晃著一面「這裡準備感動」的大旗，你知道應該感動了，但很難。如果這部電影拋掉包袱，乾脆拍成《郎平傳》，它會是一部更出彩的作品。

話說回來，雖然我不會給電影《奪冠》打高分，但我還是推薦大家去看。因為中國女排的比賽真的足以燎原，中國女排的精神真的令人為之喟嘆。它確實是讓人熱血沸騰的。尤其是兩場主要比賽，即便你已經知道結果，還是忍不住為之屏住呼吸，一次次熱淚盈眶。讓人驚喜的除了鞏俐、白浪的郎平，還有真正中國女排的上陣。朱婷、惠若琪、劉曉彤、曾春蕾、丁霞、龔翔宇、張常寧......或許是本色出演，真情實感一分假沒摻，大家的演技都出乎意料的好。

（《奪冠》劇照）

大銀幕還原里約奧運淘汰賽，讓人彷彿又回到了幾年前那個異常炎熱的夏天。當時沒有人看好落到了「二流」的她們，姑娘們才落地巴西，就被吐槽要回家了。但中國女排，流血不流淚。絕不是一句空話。每一場勝利都不是運氣，而是她們用生命努力拼搏換來的。女排值得所有人把手掌拍紅。