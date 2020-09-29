歐陽娜娜內地國慶晚會唱《我的祖國》　獲台名嘴力撐：台灣之光

台灣女星歐陽娜娜登上內地國慶晚會獻唱《我的祖國》，立刻引發網友批評，陸委會也表示「密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查」，不過資深媒體人趙少康則是力挺歐陽娜娜，並認為她是台灣之光。

歐陽娜娜及張韶涵將參與央視國慶晚會 陸委會：若違法將查處

台灣資深傳媒人趙少康於網路節目《鄉民來衝康》談到歐陽娜娜參加對岸國慶晚會演唱《我的祖國》，趙少康認為她年紀還小，也勸大家少逼藝人表態，也同情這些到內地發展的藝人，甚至認為換個角度想這算是台灣之光：「這不是台灣的光榮嗎？有什麼好小鼻子小眼睛去壓迫他們」，其他像是主持人尹乃菁也表達贊同立場，名嘴黃暐瀚也認為「歐陽娜娜本身是來自江西，因此稱自己是中國人基本上是沒啥問題的」。

台灣資深傳媒人趙少康於網路節目《鄉民來衝康》談到歐陽娜娜參加對岸國慶晚會演唱《我的祖國》，趙少康認為她年紀還小，也勸大家少逼藝人表態，也同情這些到內地發展的藝人，甚至認為換個角度想這算是台灣之光（節目截圖）

歐陽娜娜爭議不斷，早前曾有網友挖陳年舊相力證她的眼鼻曾驚人進化疑似整容，釣出家姐歐陽妮妮IG親自回應：

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