【在一起】李沁拍抗疫劇全素顏上陣　演醫生曬自然零死角美貌

緊急籌備拍攝的內地抗疫劇《在一起》今日（29/9）終於開播，10個單元從9月29日開始播放到10月8日，一晚播兩集，全劇總共20集，故事內容全由抗疫期間的真人真事改編而成。當中最多人網友討論的絕對是「古裝女神」李沁主演的《在一起之我叫大連》，在預告片中，素顏上陣飾演白衣天使的她詮釋得淋漓盡致，在她身上見到最真實的一面，非常容易令觀眾投入角色當中。

李沁在抗疫劇中素顏上陣拍攝。（網上圖片）

《在一起之我叫大連》除了有李沁主演外，還有男主角鄧倫，飾演宋小強的他因為誤打誤撞而進入武漢，後來留在當地成為志願者，在一間醫院擔任清潔員。在醫院中他就遇到女醫生李天然（李沁飾），因為她多數在醫院9樓區域工作，所以有「9樓女神」之稱。而鄧倫在過程中似乎對她有好感，一直在9樓守護她，礙於大家戴口罩穿防護衣關係，他一直都見不到女神的真面目，不過李沁就好識做，表明疫情過後一定會讓他看到自己的面貌。整個故事簡單動容，充分表達了每一個人的堅持同奉獻。

鄧倫飾演宋小強因為誤打誤撞而進入武漢。（影片截圖）

李沁素顏容易帶觀眾進入角色中。（影片截圖）

在預告片中，李沁不施脂粉全程素顏上陣，但整體狀況仍然非常好。還因為如此多了一份淳樸感，特別真實容易令觀眾相信她就是一位醫生。特別在抗疫成功的一刻，她身穿白袍手持國旗面帶微笑時，發自內心的笑容非常燦爛，而且素顏的膚質非常好，根本就是360度零死角女神，絕對稱得上是一位不施粉黛就能美入骨子裡的大美人。

事實上，李沁在沒有工作在身的日子裡，幾乎都是以素顏示人。眼見她多次在微博上貼的出遊照所看，幾乎都是素顏上陣，似乎私下的她是一位樸素的女明星。即使不施粉黛都完全不影響她的顏值，反而更受網友歡迎，絕對是一位真女神。

李沁素顏好靚。（影片截圖）