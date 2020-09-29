使徒行者3｜預告片內地率先播　余詩曼意外曝光勁驚喜 ?

林峯相隔5年回巢拍攝的劇集《使徒行者3》除了是無綫與內地的合拍劇，同時更成為2020無綫節目巡禮十二部劇集亦為無綫電視53周年3部台慶劇之一，11月中就會播出，相當舉足輕重。日前，內地網站就率先發布了《使徒行者3》的普通話版和粵語版的預告片，當中更意外曝光釘姐 （余詩曼飾）的驚喜現身。

《使徒行者3》將於11月16日播出！（劇照）

預告片中，講到爆Seed（林峯飾）去到泰國搞毒品生意，更揚言誰出得起錢便替誰辦事。而飾演保安局首席調查員韋作榮（馬國明飾）更力指爆Seed是「二五仔」。另一邊廂，爆Seed用槍指住卓凱（苗僑偉飾），卓凱講道「我哋由朋友變成敵人」的一幕，令人想知箇中原因。而爆Seed亦表明只要可以知道阿釘的下落，什麼都願意做，而之後亦出現釘姐的畫像，指她被殺，而爆Seed稱即使賠上性命，都要為她報仇！

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新一輯的《使徒行者3》講述爆Seed（林峯飾）繼續為刑事情報科執行任務，打擊不同罪犯；而卓凱（苗僑偉飾）因三年前槍傷犯罪集團主腦錢瑞安而被判入獄三年，在刑滿出獄後並選擇與妻子莫羨晴（江美儀飾）開設咖啡店安穩度日，卻面臨被黑幫追殺的危險。另一方面，情報科總督察章紀孜（黃智雯飾）卻懷疑卓凱意圖投入黑道；暗中著手調查卓凱與黑道人士的關係......家強與卓凱偵查人口販賣案件，保安局首席調查員韋作榮（馬國明飾）合力偵破；保安局新設立的情報科邀請徐天堂（袁偉豪飾）加入，卓凱人在江湖，捲入黑幫話事人選舉。昔日夥伴卻以另外一個身份去參加選舉，卓凱重遇應為已經被家強槍殺的老對手覃歡喜（許紹雄飾），並發現韋作榮的真正身份是昔日敵人魏德信之親弟魏德禮，他正計劃對眾人報復，眾人合力調查；揭發了一個個龐大的黑暗勢力，暴風雨再次步步逼近......

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