半澤直樹2結局收視破令和紀錄！上戶彩安慰老公1番話萬人共鳴轉發

話題日劇《半澤直樹2》前晚在日本播出完結篇，收視率高達32.7%，創下令和電視劇新高紀錄！而劇中戲分雖不如首集多，但出場時總以療癒對白讓人封為「療癒女神」的上戶彩，在大結局中對老公堺雅人一番安慰，令唔少觀眾爆喊。

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片中上戶彩飾演的「小花」面對老公半澤直樹（堺雅人 飾演）可能失業，她笑著說乾脆辭職也沒關係，並稱再找工作或許不容易，求職期間就由她來轉錢，更安慰半澤直樹：「你已經很努力了，活著就好，只要活下去，船到橋頭自然直。」

一句「生きていれば何とかなる」，適逢當時竹內結子去世，令大批日本網友格外唏噓：

這番話令網友想到當天凌晨傳出死訊的竹內結子，以及今年輕生過世的日本藝人們，紛紛在Twitter分享該段畫面，淚推「活下去就好」。

竹內結子生前笑面迎人無輕生先兆？台灣知名律師指呂秋遠卻指她「內心早滿目瘡痍」，按圖看他給意欲輕生者的身邊人的幾點建議：

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