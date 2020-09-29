楊千嬅贈汪明荃傳統竟引起公審？　阿姐火速出手護後輩

中秋節將至，不少人都會向親朋送上月餅過節，在圈中地位甚高的阿姐汪明荃，每年都收到不少藝人朋友贈送月餅，她亦非常有心地在社交平台點名感謝送禮友人，不過當中楊千嬅所送贈的傳統月餅竟引來網絡熱議。

網民認為千嬅送普通傳統月餅給阿姐，實在出手太低。（IG圖片／wang_liza）

千嬅送贈月餅給阿姐，想不到想不到竟引起一場公關災難。（資料圖片）

千嬅送贈連鎖店傳統白蓮蓉月餅給阿姐，網民認為她貴為樂壇天后，送禮給殿堂級阿姐，這樣未免出手太低。網民更細數千嬅所收到的名牌月餅，指她自己就享用Dior、Alexander McQueen以及LV等名牌月餅，但卻只送普通月餅給阿姐。不過亦有人認為，千嬅只是體貼阿姐屬於比較傳統的人，所以贈送經典口味的月餅也是貼心之舉。

亦有人認為千嬅送贈傳統月餅也是一種貼心的表現。（IG圖片／yeungchinwah）

千嬅收到不少名牌送贈月餅，點擊圖片：

想不到一盒月餅竟惹來公關災難，阿姐馬上出手為事件撲火，在網上曬出千嬅所贈送的Gucci Tee和鑽石耳環，留言大讚千嬅好叻，份人又有心：「較早前（9月3日）接受千嬅邀請，參加拍攝《千言·慢煑》，分享生活點滴，大家認識了很久，相當熟，所以天南地北無所不談，尤其在抗疫期間，千嬅學烹飪，整蛋糕，真的叻！內容大概在10月中就會睇到，她知道我鍾意Gucci，送上新款T-Shirt及Bling Bling鑽石耳環多謝我喎！好靚！」

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