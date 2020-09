組合2R雖然已經淡出香港娛樂圈多年,但家姐黃婉君(Rosanne)和妹妹黃婉佩(Race)仍然在網上非常活躍,時常更新IG等平台與網民互動。昨日(29/9),黃婉佩便在IG轉貼一段關於她的新聞,新聞寫着「Former Cantopop Singer And Singapore Entrepreneur Race Wong Is Pregnant With Baby No.2」(前廣東歌歌手兼新加坡企業家黃婉佩佗第二胎),而她亦有在帖文中貼出孕婦的Emoji,不少網友見狀即留言恭喜,當中包括「星級網民」衛詩,隔住個Mon都感受到成件事有幾歡樂!

點擊下圖觀看相關圖片,以及黃婉佩、黃婉君的IG靚相: