【開工大吉77】張達明入行多年終嚐得獎　離港拍戲對子女感愧疚

張達明日前接受苑瓊丹邀請，亮相香港開電視節目《開工大吉77》，達明透露自己在圈中打滾多年，台前幕後都參與其中，但最愛仍是老本行演棟篤笑：「我做監製就唔係好在行啦，但呢個崗位就可以諗吓搵邊個朋友幫手，夠唔夠錢碌邊個卡客串咁，喺我病後可以圓監製夢。而咁多年最鍾意都係做棟篤笑，因為夠晒即興，試過做做吓唔記得對白，錯晒都照做落去，偏偏成為最好笑嗰一段。」

張達明笑指去年首次做電影監製，碌卡邀請「苑苑」客串，對方仗義補拍戲份，所以一口答允做訪問。

入行多年的張達明近年一嚐得獎滋味，對此亦感到難以置信：「兩年前去華鼎獎，初時以為係做頒獎嘉賓，到場先知自己攞獎，初時都唔信㗎，以為佢地拍整蠱片，嗰次就第一次攞獎。到金像獎被認同意義好大，原來我係一個正式嘅演員，係交到貨嘅！當時好耐冇拍戲，可以參演係好吸引，我擔心自己身體做唔做到，當時真係好瘦，不過動作戲唔多，覺得自己可以應付到。」

藝人張達明於2011年患上鼻咽癌，經治療後保住性命，重新出發。（資料圖片／葉志明攝）

張達明坦言未完全康復，但盡量「包裝」自己見人：「好似今日要見苑仔，我咪化個妝，食番肥啲睇落飽滿啲。依家我都呼籲各大監製搵我演皇帝呢類角色，坐喺度等人服侍，加上我做過周星馳同劉德華電影嘅皇帝，所以係『皇帝專業戶』。」早年因為工作離鄉別井，所以對家人有所愧疚：「梗係會啦，未病之前都有啦！當時去廣州拍戲，一走就要走半年，間唔中先返香港一日半日，離開仔女咁耐都有啲心痛。其實訪問我一向都少提家人，因為都係私事唔想交代，但係都想講多句，我嘅仔女對我好重要，係我人生最美麗嘅事，我係幸運兒，我會做所有嘅事令佢地快樂。」

苑瓊丹表示與張達明見面感興奮，知道佢重咗15磅開心見到好友精神飽滿。