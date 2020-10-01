李若彤分享超簡易高速燃燒大量卡路里方法　小腿肌肉印證努力成果

現年54歲的李若彤 (Carman) 年輕時相貌標緻，氣質出塵，憑住無綫劇集《神鵰俠侶》中飾演小龍女一角而成為了大家心目中的女神，當年充滿仙氣的她更被封為「最美小龍女」而她這個角色亦成為了大家的集體回憶，至今依然令人印象難忘。Carman現在雖然已經青春不再，但她多年來保養得宜，無論樣貌和身材都keep得好好，是圈中的凍齡美魔女。

Carman 被封為「最美小龍女」。(抖音截圖)

Carman之所以能夠靚足那麼多年，除了天生麗質，後天的保養也很重要，她亦十分之努力去做運動，身材多年來都fit爆，線條緊緻，更擁有一身肌肉和馬甲線。她還經常在社交網站分享她keep fit之道。早前她就於小紅書上教大家如何做一個超級簡單的運動，在極短時間內燃燒大量的卡路里。Carman邊親自示範邊講解，無私地與大家分享怎樣可以簡單極速瘦下來。她小腿上的肌肉更是驚呆了一眾網民，完全是汗水和毅力的成果。網民對她這副身材評價兩極，有網民覺得她這樣很美，但也有網民覺得她太瘦會顯老，甚至有人留言表示擔心她：「是患了厭食症嗎？」

Carman是運動愛好者。(李若彤微博)

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