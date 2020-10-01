香港小姐2020｜傳四位佳麗簽親生女約　有份參演《白色強人2》

《2020年香港小姐》冠軍由謝嘉怡奪得，當選後密密接Job，看得出無綫對她非常看重，而謝嘉怡亦有意於香港娛樂圈發展，但雙方並未有消息指已簽下合約，反而與謝嘉怡一樣來自海外、從美國洛杉磯回流的22歲落選佳麗張盈悅雖然止步於12強，但卻是今屆首個被無綫相中、已簽約加盟成旗下藝人的佳麗。

張盈悅擁有豐富舞台劇經驗，又受過專業演藝訓練，性格我行我素又夠膽。（張盈悅IG圖片）

日前網上傳出消息，繼張盈悅之後，又有四位今年的參賽者與無綫簽下經理人合約（親生約），分別是季軍郭柏妍、五強何孟珊、狂野空姐廖慧儀和謝嘉怡表妹源菲然。該消息更準確指出，何孟珊將會加入劇組，參演《白色強人2》，而廖慧儀則會加入綜藝節目組，拍新一輯《3日2夜》或《姊妹淘》。

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