Chrissy Teigen臥床安胎數星期仍流血不止　兒子不幸胎死腹中

懷有第三胎的美國超模Chrissy Teigen，日前因過度出血送院留醫，昨日在社交平台悲痛宣布因妊娠併發症引致流產，發長文抒發痛失兒子的感受：「我們從未感受過如此痛苦。」大批圈中好友及粉絲留言安慰。

Chrissy Teigen與歌手John Legend婚後育有一子一女，本來一家人滿心歡喜期待第三個孩子來臨，但懷孕過程並不順利，因為胎盤非常脆弱，導致她不停流血，需要臥床休養數星期，以確保胎盤健康發育。可是即使Chrissy非常認真地養胎，但仍流血不止，令她感覺非常可怕，醫生指要過多幾個星期才能度過危險期。她在社交平台跟粉絲分享自己的狀況，同時希望大家停止盲目為她診症。

想不到才過幾天，就傳來流產的不幸消息，Chrissy 在網上發文事件，「我們未能止血，也未能為BB提供所需的營養液，即使我們已經輸了很多包血液，始終都不足夠。」配上幾張的黑白照片，包括她在病床上痛哭祈禱，與老公牽手及與夫妻倆與兒子遺體的合照，令人心酸。Chrissy透露給兒子改名為Jack，向他致歉在他短暫的生命中遇上這麼多困難，未能給他一個家。

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