苗僑偉開中秋船P一線美女花旦雲集　張曦雯白色性感小背心搶晒Fo

現年62歲的三哥苗僑在圈中一向人緣極佳，不止有很多前輩和同輩好友，與年青新一代的藝人亦都好玩得埋。他趁昨日（1日）中秋佳節與太太戚美珍（三嫂）舉行了一次船P，捉緊夏天的尾巴與一班好友出海玩樂，多位無綫女藝人包括高海寧、張曦雯 （Kelly）、蔡思貝、陳瀅以及模特兒朱韻韻等都有參加三哥三嫂這次的中秋船P。

高海寧、張曦雯、蔡思貝、陳瀅以及模特兒朱韻韻等都有參加三哥三嫂這次的中秋船P。(ig圖片)

幾位靚女都有於IG post靚相同大家開心share，高海寧、Kelly以及朱韻韻竟然在沒有夾定之下一起穿上牛仔外套。其中一張三人的合照中，Kelly高舉雙手，內裡穿上小背心的她立時散發性感魅力。Kelly於她的IG story就post了朱韻韻幫她搽太陽油的片段，展露出一副冧爆的樣子，相當誘人，不過朱韻韻就擺出一副好不屑的表情，好搞笑。蔡思貝與陳瀅就在甲板上騷美腿合照。朱韻韻還post了她30年前與三哥三嫂合照的童年相，當時的她只得兩歲，她留言表示：「三十年前後的三哥三嫂，這個中秋節太開心了」，相中的三哥三嫂樣子跟現在分別不大，兩人都keep得非常之好。

朱韻韻與三哥三嫂合照。(ig圖片)

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