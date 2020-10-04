MC Jin捲入旺角黑店金錢糾紛　 經理人澄清指無經營任何品牌

美籍華裔歌手MC Jin（歐陽靖）最近突然被捲入一宗賣名牌水貨的潮店金錢糾紛，究竟所謂何事？

MC Jin近日搬回美國居住，卻突然被捲入一宗賣名牌水貨的潮店金錢糾紛。。（IG圖片）

原來近日有傳媒報道，有人於8月光顧一間旺角樓上潮店，期間疑遭店主呃錢，不但付款後收不到貨，亦不願向客人退款，苦主更不止一人。其後其中一名客人先後到海關和警署舉報，而該潮店在微信的簡介顯示是歐陽靖與機構成員共同創立的潮物集合買手店。

其後MC Jin經理人回覆傳媒澄清，MC Jin並無經營和創辦這間潮物集合買手店。（IG圖片）

其後MC Jin經理人回應傳媒澄清，MC Jin並無經營及創辦這間潮物集合買手店，在香港和世界各地亦沒有經營任何品牌的實體店舖或網上店舖，以及創立任何品牌。

之後店家回應指一切是誤會，之所以冠MC Jin之名是因為其中一位股東和MC Jin相熟，之前曾與MC Jin合作推出產品，當時使用其中一個微信賬號去做，結束後該公司繼續用該微信賬號做生意，而他相信MC Jin亦不知有此實體店。

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