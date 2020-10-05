朱智賢9月起頻密更新IG重建形象　以台慶劇回歸幕前試水溫

朱智賢以往不時於IG發福利照。（IG@ashley_ellabel）

34歲嘅前港姐朱智賢（Ashley）原本受力捧準備上位，點知今年4月被發現，背住男友謝東閔搭上已婚人夫黎振燁，雖然TVB馬上安排謝東閔陪同Ashley開記者會，可惜聲淚俱下仍未能挽救，形象插水即時被送入雪櫃。相隔半年終見曙光準備復出﹗

無綫藝人朱智賢疑搭上人夫黎振燁，朱智賢在男友謝東閔陪同下在開記者會，首先發言的謝東閔便指自己知道事件來龍去脈：「我會陪你走過呢一關！可能係一時間有啲迷失，我自己都有少少責任，可能我成日掛住工作，疏忽咗佢。」（葉志明攝）

以前朱智賢不時喺IG貼福利照，DEEP V、泳衣、浸浴照不時可見，事發至今半年以來形象大改變，9月10日以來14篇IG，唔係行山做瑜伽，就係放狗，重建鄰家少女正面形象。

朱智賢以前貼嘅出遊照唔少係泳裝。（IG：@ashley_ellabel）

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據知TVB一直觀察外界對朱智賢反應，嚟緊佢有份演出嘅《踩過界2》係今年TVB台慶劇之一，雖然朱智賢只演出其中一個單元故事，但正好可以作為復出前試水溫之作。朱智賢雖然停工但仍有努力KEEP FIT保持最佳狀態，身形未見走樣，《踩過界2》宣傳活動會唔會現身？就復出一事曾聯絡朱智賢，暫未獲回覆。

9月起朱智賢頻密更新IG，分享好多健康運動照重建形象。（IG：@ashley_ellabel）