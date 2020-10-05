馬賽被指淪落做帶貨直播主　拍片反擊：暫停事業是為了孩子

馬賽於2008年參選香港小姐時，因貌似桂綸鎂，所以稱為「迷你版桂綸鎂」，最後得到季軍及最上鏡小姐。在事業高峰期卻因艷舞片段流出，隨即被TVB「雪藏」，此後便北上發展。現年33歲的馬賽在去年1在社交網站上貼出結婚證及與其紀姓丈夫的合照，宣布婚訊，同年誕下女兒Camellia。在內地發展卻經常被指淪落成帶貨直播主播，近日她拍片反擊是為了女兒才暫停演藝事業。

馬賽自出道以來一直以甜姐兒的形象示人。（圖片來源：視覺中國）

不少報道指馬賽現時淪為帶貨主播，實在令人唏噓，而馬賽本身並沒有留意，可是有朋友看完後覺得心裡不舒服，所以Send了這些報道給她觀看，她說：「文章把我跟幾個過氣的明星連接在一起，寫這些明星網絡直播帶貨，說我們特別落魄不堪，好像是演藝路上走投無路了，就寫我在TVB初初氣焰很高，後來遭遇一些挫折，後來回到內地，生了孩子之後好像事業發展不下去了就帶貨直播。」

有報道指馬賽依家好慘。（抖音）

馬賽這條片是想反擊並沒有報道中說得下場這麼慘，她澄清：「我現在暫停事業是一個選擇，因為既然我選擇了要生孩子，不想為了多賺些錢或者為了自己的價值，去耽誤孩子的頭三年，因為孩子的頭三年太重要了，有句話說三歲定八十，孩子的發展非常重要，不想到了孩子長大我不了解他。所以說暫停事業是我的選擇，我又不想在家裡甚麼事也不幹，所以我選擇做一個博主分享我的生活。」

依家專注照顧個女。（馬賽微博）

馬賽透露曾有一段時間是非常在意身邊人的目光，也很介意別人對她的看法，「我永遠都是看到別人的好和我自己的不足，都在追趕，然後在香港都一直是這樣，我覺得別人比我好，就一直在追趕、在意別人的看法，心裡很容易自卑。後來經歷了很多，加上我學佛，無論人家說你好或不好都不需要去care，就是佛教說的八風吹不動。你管人家說你好或不好，只要知道你內心追求的是甚麼，不須和人比較。」

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