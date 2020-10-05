丁子高新年開賭做莊　楊千嬅攞五百蚊煲爆老公

不少藝人在疫情期間工作收入大減，空餘時間多了，便會常在家中鑽研美食，因此可看見很藝人搖身一變成為廚神。而楊千嬅趁這段時間都經常在社交網站發布她煮的美食照片，引來不少網民讚好，所以不知是否這原因，千嬅開設了個人的YouTube頻道，教大家煮食。最近一集的話題主要說是姊弟戀的問題，而千嬅與先生丁子高便是姊弟戀，所以在這一集也有說到與老公相處的問題。

千嬅激嬲老公。（YouTube截圖）

千嬅這集嘉賓請到同樣是姊弟戀的周柏豪到場，千嬅分享本身性格是很男性化，有一次無意之中激嬲老公：「新年年三十晚通常都會一班朋友小賭一下，佢主動話做莊家，我諗住主動一齊玩，會令佢覺得太太原來都會同班朋友一齊玩。咁大家二十、五十咁樣落注，死啦，冇散紙拎張五百出嚟，佢見到我就『咳，咳，咳』，咁我唔知佢做乜，如是者我都贏咗個局。」

千嬅煲爆老公個莊。（YouTube截圖）

千嬅到現在都不知道了問題在那，到了深夜看見老公坐在廳中，她問到：「你做咩？佢話『妳係我老婆嚟，點可以煲大我個莊。』呢啲鎖碎事我唔識，然後就出事啦。」柏豪解釋：「妳個鋪仲要贏咗，妳牽動埋其他人嘅情緒去煲大佢個莊，你唔可以做呢樣嘢。」