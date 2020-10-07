【艾蜜莉在巴黎】男主角憑劇人氣急升　顏值爆登完美演繹法式情人

「如果你夠幸運，年輕時待過巴黎，那麼巴黎將一輩子跟著你，因為巴黎就像一場流動的饗宴。」作為時尚浪漫之都，巴黎都是大家所嚮往的地方，到處都有美麗的建築物，隨便走進一間餐廳都能嘗到美食，而海明威這句話完美勾起了大部分人對這個地方的嚮往，希望人生能夠至少到訪巴黎一次，或跟Netflix時尚劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）的主角Emily（Lily Collins飾）一樣生活在巴黎。

由《色慾都市》（Sex and the City）的創作人Darren Star和服裝設計師Patricia Field再度聯手打造的《艾蜜莉在巴黎》，上架5日便攻陷了一眾女粉絲和時裝愛好者，一直穩佔Netflix的點播排行榜首位。除了能欣賞到美國女孩Lily Collins的誇張時尚造型，同時看到主角如何面對職場和愛情的各種挑戰，亦能透過衣着和生活習慣體會到美法的文化衝突。每集只是30分鐘，兩日就能輕鬆煲晒10集。

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《艾蜜莉在巴黎》集合了巴黎的美景、靚人和靚衫，讓觀眾看得開心之餘，重點是飾演廚師Gabriel的男主角Lucas Bravo超靚仔。劇集首播後，有不少劇迷都在討論區熱烈討論Lucas，指雖然劇情沒有太大變化及為女士們帶來無限FF之外，最值得看的就是這位法國型男。

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現年32歲的Lucas身高6尺1，擁有神秘而迷人的眼神和微笑，成功吸納到大批女粉絲。雖然今次是首次為Netflix拍攝劇集，但他早於2013年開始踏足模特兒和演藝界，更曾為Chanel拍廣告。而現實生活中，Lucas是一位熱愛大自然和旅遊的大男孩，更跟劇中角色一樣做過廚師。他日前接受外國傳媒訪問時透露，幾年前曾在日法Fushion的法國餐廳中擔任二廚，更自嘲廚藝並不是十分了得，只是在劇中烹調的奄列見得人。

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