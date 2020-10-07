熟女強人｜胡杏兒痛斥丈夫出軌句句應　視后級演技終於大爆發

老公呢頭道歉完，轉頭同小三情話情話綿綿。喺背後聽晒入耳嘅正印胡杏兒，除咗攤牌唔知可以點。（影片截圖）

ViuTV新劇《熟女強人》集胡杏兒、吳家麗、吳千語、傅穎等人，加上涉及雪卵、爭撫養權、同性戀、換妻、等等話題，未播出前，唔少劇迷都寄予厚望。可惜開播後有好評 ,劣評都唔少，網民大多認為演技強差人意、劇情、對白老土等。

面對結婚十年嘅老公將自己嘅出軌行為合理化，胡杏兒最終選擇離婚。（影片截圖）

不過喺昨晚播出一集，胡杏兒同朱栢康「攤牌」一幕，唔少網民睇完之後都認為《熟女強人》有起色，並大讚胡杏兒完全視后級發揮。劇中飾演臨床心理學家嘅胡杏兒，與老公朱栢康結婚十年，育有一女，由於老公一直追求舞台劇之夢，所以養家責任落在胡杏兒身上。看起來幸福嘅一家三口，直到胡杏兒從車CAM發現老公偷食舞台劇拍檔Lily，才發現能醫不自醫。喺老公承諾會改過、戲內戲外分得清清楚楚嘅甜言蜜語之下，胡杏兒最終選擇原諒。而原諒嘅後果，就係老公繼續偷食……

視后2 take就搞掂呢場戲。（影片截圖）

昨晚一集，胡杏兒親自上門搵小三Lily、聽到老公嘅心底說話後，終於決定攤牌。面對朱栢康指責只顧工作，連女兒喜好、學業成績都唔清楚時，胡杏兒氣憤反駁：「你估我唔想喺屋企湊佢？當初係邊個要堅持一年都開唔到一次工嘅舞台劇演員？我哋間屋一季要交幾多差餉？架車每個月幾多油費、隧道費你知唔知？個女讀緊間學校每個月學費幾多你又知唔知？我哋喺現實生活嘅人係要用錢。咁多年我喺外面工作，失去同個女相處時間，呢個係我一生遺憾，返唔到轉頭。到呢一刻發生咁嘅事，你仲好似受害者喺我面前，我真係對你好失望！」被數落嘅朱栢康表示自己都想如劉德華一樣出人頭地、賺錢養家，可惜欠缺運氣。胡杏兒緊接嘅「你懷才不遇就可以合理化出軌行為」一句，絕對係精髓所在，網民大讚呢三分鐘嗌交戲暫時係全劇最好睇一幕。

胡杏兒表示朱栢康令自己更有信心，她又謂夫妻相處之道最緊要坦白同溝通，所以自己每日都會同老公傾計。

對於網民激讚，杏兒接受訪問時表示：「得到大家支持當然開心，就連一啲好耐冇聯絡嘅朋友都message我，話我罵老公呢場好感動、好激、好痛快！拍嗰時都辛苦，因為對白都好長亦唔敢NG，又要保持份情緒；我記得我哋排咗一次戲之後，同朱康坐埋一邊醞釀情緒，當時因為機器問題就等咗好耐，但腎上腺素就不停谷，谷到胃好痛，我同導演講頂唔順，可唔可以快啲，因為就來要嘔！最後呢場戲拍咗2 take，導演2 take 都收貨好順利。」付出努力真係有收獲！

重溫攤牌精髓對白