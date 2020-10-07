阿正@RB靚老婆尚羚臨近預產期　夢中預演生B過程：好似已經生咗咁

RubberBand隊長兼結他手阿正（馮庭正）與老婆尚羚（Sherine，前名黃淑玲）今日（7/10）現身尖沙咀，一同為後者自資推出的爵士唱片監聽母帶。Sherine已經懷孕8個月，她透露胎中是位小公主，預產期在11月中，希望順產的她冧爆地對老公說：「如果最緊張嘅時間你唔喺度咁點呀？」而阿正亦減少音樂上的工作，在這段期間陪伴老婆。

Sherine目前懷孕8個月，手腳依然保持纖幼！（葉志明攝）

兩位準父母又指已經準備好迎接新生命，並早已收拾好「走佬篋」，阿正指：「好多朋友都送咗好多BB仔嘅衫，我哋都上咗啲課程，知道要帶啲乜嘢，所以都準備好。」他又笑言，老婆以為自己會帶同心愛的結他到醫院，但相信自己能忍手數日。談起小公主「荳荳」的姓名時，她們透露中文名已交給阿正父親改，但英文名就暫時未有定案，阿正指：「英文名對中國人嚟講，可以係一個個人化啲嘅名，可能我等個女大咗，自己再改。」

阿正陪老婆Sherine監聽後者爵士唱片的母帶。（葉志明攝）

Sherine指這段時間嘗試放鬆自己，並會散步、拉筋，保持健康，她亦透露：「有時候（瞓覺）會發下夢，醫生話係正常。（夢境係咩？）發夢生緊BB，好似個BB已經生咗出嚟。（腦海裏面預演緊？）係呀，唔知係咪睇得書多，有時又要準備生育後嘅計劃，成日都要諗生BB嘅過程！」阿正希望女兒長大後能培養對音樂的興趣：「咩音樂、咩樂器都好，我覺得學音樂係可以培養到性情，我唔會逼佢，但係會盡量培育呢方面嘅興趣，我覺得係有需要嘅。」