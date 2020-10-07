衛蘭為新歌交足戲　拍攝前特向鄧萃雯請教

衛蘭於MV中要與男友對質，為此在拍攝前特地向鄧萃雯、王君馨請教。

衛蘭（Janice）為新歌《帶走你的垃圾》親自作曲，歌詞由Wyman(黃偉文)親自操刀，並邀得Edward Chan首次擔任監製。近年嘗試加入唱作人行列嘅Janice，今次亦參與編曲部分，在錄音室和監製設計及試驗不同的聲效，例如把紙捏作一團或用玻璃樽模仿戒指跌在桌上的聲音。整首歌經歷了數次更改，由最初帶有樂隊風的版本演變到最後帶黑暗氛圍的感覺。

除咗做唱作人，Janice仲要交埋戲。

於新歌MV中，Janice飾演發現伴侶不忠嘅女主角，由發現對方出軌嘅蛛絲馬跡，到鼓起勇氣與對方攤牌激烈對罵。拍攝MV時， Janice長期處於神經質，欲哭但要嘗試保持冷靜的複雜情緒。而二人吵架一幕更需情感爆發，歇斯底里地與對方吵鬧。這次MV拍攝是Janice出道以來飾演過最激動的角色，拍攝當日一開始的第一個近鏡頭，Janice已經非常入戲，眼神有戲而不浮誇。多幕拍攝期間全場都肅靜欣賞她的演出，其中一幕更令全場工作人員及拍攝團隊忍不住拍手歡呼，令Janice受寵若驚。

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為咗今次嘅拍攝，Janice拍攝前，特意找來好友鄧萃雯、王君馨請教。Janice也很快便領悟到，在拍攝當日令所有人都十分驚喜，大讚她有演戲天份。完成拍攝後Janice表示戲癮大發，希望很快有機會再拍攝電影，嘗試更多有挑戰性的角色。