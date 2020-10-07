鄭秀文愛犬Lucky走了　千字長文悼念：內心有一種說不出的傷感

天后鄭秀文（Sammi）的愛犬「Lucky」 近日在家中逝世，Sammi其後將愛犬的遺體火化，並於周三（7/10）在Facebook和Instagram撰寫長文悼念愛犬，行文充滿悲傷。

Sammi的愛犬「Lucky」 近日在家中逝世，她於周三（7/10）撰寫長文悼念愛犬。（Instagram@sammi_chengsauman）

「Lucky」已經陪伴了Sammi 15年，彼此感情深厚。Sammi憶述，「Lucky」的身體在6月開始走下坡，之後逐漸癱瘓，而Sammi和家人均用了「百份百時間在家陪伴和照顧牠」。而去世當晚是由老公許志安搬進寵物殮葬公司的車尾箱，當刻Sammi「內心激動難受，感受到訣別的痛苦意義。」其後眾人陪伴愛犬進化火化，送牠最後一程。

Sammi的愛犬「Lucky」已經陪伴了Sammi 15年，彼此感情深厚，對於愛犬逝世，Sammi當然非常難過。（鄭秀文Facebook圖片）

Sammi在文中感傷地引用聖經指，明白世間「萬物有時」。她又坦言在火化愛犬前，她有30分鐘時間與愛犬相處，當時「我甚至忽然閃過一個畫面， 有一天我也會如此躺著,，安靜地接收活人的眼涙和傷悲。死亡是人生的必然,，我從不忌諱，遲或早而已。」

Sammi老公許志安都非常疼愛Lucky。（鄭秀文Facebook圖片）

可幸感傷的Sammi能夠平靜地接受愛犬的離世：「我腦海偶會出現牠呼出最後一口氣的景象， 死亡如此的直接，可幸死亡卻又來得如此的安詳。」

最後Sammi透露，雖然這一段時間她有些少沮喪心累，「但我答應lucky會快快恢愎」，Sammi真是個好主人！

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