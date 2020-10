【艾蜜莉在巴黎】遲到竟然係美德？　拆解法國人Mean爆背後原因

走在巴黎街上到處都會看到歷史悠久的建築、藝術博物館、精緻的露天咖啡座、美酒佳餚,還有懂得裝扮的法國男女。可惜法國人經常被冠上高傲及沒禮貌的惡名,更曾登上旅遊網站成為對最無禮之都。究竟法國人是否真的如此難頂,還是只是一種錯誤的刻板印象?

由《色慾都市》(Sex and the City)班底製作的Netflix時裝劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris),劇情主要講述美貌與智慧並重的Emily(Lily Collins飾演)意外獲得夢寐以求的工作機會,隻身來到時尚之都巴黎,可惜由於文化差異而處處碰釘。

《艾蜜莉在巴黎》在Netflix上架不足1星期已登上各地點播排行榜的首5位。(劇照)

整套劇透過日常生活和職場文化,讓劇迷感受得到法國人很高傲,說話尖酸刻薄,如果你不懂法文的話,他們懶得跟你溝通。超級白鴿眼,因為你是外地人而嫌棄你,連買花都要睇法國人面色。最誇張的就是遲到,早上10點半才開始工作,食Lunch可以食三粒鐘,仲可以開支酒歎住開餐。雖然聽起來法國人很難接近,但如果能化解這種文化鴻溝,就會明白他們背後的原因。

劇中Emily的Mean爆上司Sylvie。(劇照)

法國人真係咁冇禮貌?

記得去年開始學法文,第一堂老師就教我們如何正確打招呼和簡單的自我介紹,然而在最合適的時候說一句簡單的「Bonjour」(你好)卻是一門學問。老師千叮萬囑我們如果到法國旅遊時,無論乘巴士、購物或者點餐,總之任何時候要跟法國人對話,一定要跟對方打招呼。

如果連一句簡單的招呼都不打,只一味跟對方說英文,就會被視為沒有禮貌,最後換來不禮貌的對待,甚至對你不瞅不睬,給人超級白鴿眼的感覺。大部份遊客都投訴法國人冇禮貌,原因只是我們在日常生活都不習慣跟不認識的人打招呼而已。故作為遊客也要入境隨俗,才不會犯了忌諱而懵然不知。

法國人好鹹濕?

在劇中有幾幕Emily的同事Luc經常開黃腔,或者將鹹濕笑話掛在口邊,難免會令劇迷認為法國人鹹濕嘴賤。但其實法國人普遍都認為性愛是人生很重要的一部份,所以對這方面較為隨性,而開黃腔只是緩衝緊張的氛圍。在法國如果感覺對,跟認識不久的人發生關係絕對不會妨礙日後的感情發展,懂得活在當下的法國人會以個人享受一切為大前提。

其實只要有禮貌,法國人沒有想像中咁難頂。(劇照)

遲到是美德?

看完這套劇一定會認為法國人喜歡遲到,相反當地人卻視之為「遲到的禮儀」(quart d'heure de politesse)。如果你邀請幾位法國朋友到家裡吃飯,但到約定時間還未見人,過15分鐘朋友就會陸續到達。雖然感覺像是美化了遲到的習慣,但其實是法國人留給主人家準備和整頓一切的時間,這個做法對於他們來說卻是非常正常。如果大家都肯花時間去了解法國文化,就會發現他們其實外冷內熱,沒有想像中那麼難頂。