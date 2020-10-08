【艾蜜莉在巴黎】遲到竟然係美德？　拆解法國人Mean爆背後原因

走在巴黎街上到處都會看到歷史悠久的建築、藝術博物館、精緻的露天咖啡座、美酒佳餚，還有懂得裝扮的法國男女。可惜法國人經常被冠上高傲及沒禮貌的惡名，更曾登上旅遊網站成為對最無禮之都。究竟法國人是否真的如此難頂，還是只是一種錯誤的刻板印象？

由《色慾都市》（Sex and the City）班底製作的Netflix時裝劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），劇情主要講述美貌與智慧並重的Emily（Lily Collins飾演）意外獲得夢寐以求的工作機會，隻身來到時尚之都巴黎，可惜由於文化差異而處處碰釘。

《艾蜜莉在巴黎》在Netflix上架不足1星期已登上各地點播排行榜的首5位。（劇照）

整套劇透過日常生活和職場文化，讓劇迷感受得到法國人很高傲，說話尖酸刻薄，如果你不懂法文的話，他們懶得跟你溝通。超級白鴿眼，因為你是外地人而嫌棄你，連買花都要睇法國人面色。最誇張的就是遲到，早上10點半才開始工作，食Lunch可以食三粒鐘，仲可以開支酒歎住開餐。雖然聽起來法國人很難接近，但如果能化解這種文化鴻溝，就會明白他們背後的原因。

劇中Emily的Mean爆上司Sylvie。（劇照）

法國人真係咁冇禮貌？

記得去年開始學法文，第一堂老師就教我們如何正確打招呼和簡單的自我介紹，然而在最合適的時候說一句簡單的「Bonjour」（你好）卻是一門學問。老師千叮萬囑我們如果到法國旅遊時，無論乘巴士、購物或者點餐，總之任何時候要跟法國人對話，一定要跟對方打招呼。

如果連一句簡單的招呼都不打，只一味跟對方說英文，就會被視為沒有禮貌，最後換來不禮貌的對待，甚至對你不瞅不睬，給人超級白鴿眼的感覺。大部份遊客都投訴法國人冇禮貌，原因只是我們在日常生活都不習慣跟不認識的人打招呼而已。故作為遊客也要入境隨俗，才不會犯了忌諱而懵然不知。

法國人好鹹濕？

在劇中有幾幕Emily的同事Luc經常開黃腔，或者將鹹濕笑話掛在口邊，難免會令劇迷認為法國人鹹濕嘴賤。但其實法國人普遍都認為性愛是人生很重要的一部份，所以對這方面較為隨性，而開黃腔只是緩衝緊張的氛圍。在法國如果感覺對，跟認識不久的人發生關係絕對不會妨礙日後的感情發展，懂得活在當下的法國人會以個人享受一切為大前提。

其實只要有禮貌，法國人沒有想像中咁難頂。（劇照）

遲到是美德？

看完這套劇一定會認為法國人喜歡遲到，相反當地人卻視之為「遲到的禮儀」（quart d'heure de politesse）。如果你邀請幾位法國朋友到家裡吃飯，但到約定時間還未見人，過15分鐘朋友就會陸續到達。雖然感覺像是美化了遲到的習慣，但其實是法國人留給主人家準備和整頓一切的時間，這個做法對於他們來說卻是非常正常。如果大家都肯花時間去了解法國文化，就會發現他們其實外冷內熱，沒有想像中那麼難頂。