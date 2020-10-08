黎耀祥自爆愛兒惹同學討厭：可能因為佢爸爸有名氣

阮兆祥曾為《荃加福祿壽》搵許冠傑合作，但被對方婉拒。

黎耀祥09年以「柴九」一角封帝，無綫乘勝追擊開拍《巾幗梟雄之義海豪情》。在最新一集《雙祥見》中，黎耀祥提到當時有一定壓力，但他始終認為壓力不及製作團隊，皆因首集《巾幗梟雄》的故事已不能再延續，故整個續集的故事需重新創作，而作為演員只要有好的劇本發揮便能有好的效果，所以他的壓力反而落在家庭方面上。

黎耀祥辛苦賺錢令家人生活更舒適，但想不到因而令兒子被同學討厭。（微博圖片)

所謂家庭壓力，黎耀祥表示係因為兒子黎正橋乃「星二代」，故被部份同學討厭：「他實際上沒有做過甚麼，可能就是別人看不過眼，又或者只是因為你爸爸有名氣，但我絕對相信我兒子不會做出，挑釁其他同學的行為。」不過他說當時兒子一直都是忍氣吞聲，現時事件已過去，直至最近他才知悉此事。

祥仔係愛車之人，近年入手最少4架總值過千萬的名車，寶貝仔當然受惠。(網上圖片)

人在美國讀書嘅黎正橋，早年因在社交網站晒出價值310萬的McLaren跑車、大黃蜂Camaro座駕、金鋼Daytona而被指炫富。護子心切嘅黎耀祥當時就話車同手錶都係自己所擁有，與兒子共同使用。