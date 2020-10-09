蘇玉華「TVB垃圾劇論」有後續：演員同幕後先係TVB最寶貴資源！

蘇玉華自1989年起開始參演舞台劇，再經資深演員鍾景輝指導後，在《油脂》等多部舞台劇中更有出色表現，後來出演電影《我和春天有個約會》後更一砲而紅，之後又獲無綫電視（TVB）邀請加盟，參演了《刑事偵緝檔案》、《茶是故鄉濃》以及《載得有情人》等多套經典之作，其後2017年才不再續約，但原來她在TVB的日子，也有痛苦的時期。

蘇玉華表示暫未有計劃拍劇，也表示現時拍劇有十分多渠道，不定需要拍TVB劇。

蘇玉華出席由「卵巢健康行動」主辦的「籲社會大眾關注卵巢癌」新聞發布會。（林迅景攝）

今日（08/10）蘇玉華出席由「卵巢健康行動」主辦的「籲社會大眾關注卵巢癌」新聞發布會時接受《香港01》訪問，被問及會否「回巢」拍劇，讓電視觀眾再次欣賞到她的演出時，她就回答：「其實無綫就成日重播我啲劇，要睇嘅話就一定睇到，但係會唔會返去拍劇，我就冇乜好強烈諗法，要睇好多條件配合，要睇劇本、角色、製作，或者當時嘅心態而定，而家要拍劇都唔淨止係TVB嘅。」

蘇玉華在TVB有不少代表作。（《蘭花劫》電視截圖）

蘇玉華曾與朱晨麗合作拍攝《平安谷》。（資料圖片）

上年蘇玉華接受在港台節目《瘋Show快活人》訪問中，就透露加入TVB的初期過着沒日沒夜的生活，十分痛苦：「最痛苦係你係付出咗，冇得瞓、好疲倦，但你知道自己有可能一半以上時間拍緊垃圾，嗰個係最痛苦。」坦言自己付出了但是沒有收穫。她今日接受訪問時就澄清：「其實我最想講嘅唔係呢樣嘢，我最想講嘅係，我入去初期攞住疊Rundown係喊出嚟，甚至乎唔係每個作品都好理想，但係TVB入面嘅人（演員和幕後），咁勤力工作，未必做好好嘅角色，但係都好努力好用心咁去做，呢班人先係TVB最寶貴嘅資源！」