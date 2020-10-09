張致恆老婆深宵玩你問我答　網友質疑連累後代：不懂避孕嗎？

張致恆現與曾為其粉絲嘅雯雯組織幸福家庭，育有兩個兒子。（IG：@aumanmannnn）

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早幾日莊韻澄（Xenia，前名莊端兒）喺節目中狂數渣男前度，張致恆太太雯雯對號入座於IG留言反擊後，雯雯呢日又喺IG同網友玩你問我答，面對網友連串尖銳攻擊提問，包括數落佢地學歷低收入不穩，生兩個小朋友出嚟係連累囝囝，甚至問如果張致恆再偷食會點做，雯雯都親自回應。

張致恆仔細老婆嫩，發文叫大家有工作記得搵佢。（IG：@stevencheung）

由Steven嘅粉絲變老婆，再為對方誕下兩個仔仔，外界對雯雯一言一行都相當關注，有網友不友善問：「會唔會教你兩個仔大個記住唔好偷食，唔好周圍搞。」雯雯都唔客氣回應：「你呢個問題都幾搞笑，不過我想問你每一個人嘅愛情可以教嘅咩？最多都係俾意見。」

張致恆太太雯雯現為全職家庭主婦，全心全意湊兩個囝囝。（IG：@aumanmannnn）

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Ste ven感情史多采多姿，跟多位前度分手都相當唔愉快，又有一腳踏兩船以至性上癮等負面新聞，有網友問到如果張致恒再偷食，雯雯會唔會帶埋兩個仔離開，她就禮貌回答：「呢個問題，我只會同自己同兩個仔交代」最近Steven同邵氏完約回復自由身，前路茫茫財政上都有理力。91年出世依家先得29歲嘅雯雯，自認「其實我一啲都唔成熟，只係因為做咗兩個小朋友嘅媽媽一定要堅強。」

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