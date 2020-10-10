名模天生麗質產後依然Fit爆　馬詩慧周汶錡似足未生過

做咗媽媽生完BB都唔一定要身材走樣變黃面婆，現代女性好多都想做靚媽，一眾圈中名模先後結婚產子，一樣保持完美身段，舉手投足都有名模風範！以下6位不同時期名模靚媽就係當中佼佼者。

馬詩慧

Janet馬詩慧活躍於1980年代末至整個1990年代，2001年獲選香港十大模特兒92年與王敏德結婚，二人育有一子二女。JANET不時同2個囡囡合照都似足姐妹一樣！

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周汶錡

46歲嘅周汶錡90年代開始擔任模特兒，憑甜美面孔與高䠷身形，一直係香港當紅模特兒。2012同法籍丈夫Julien結婚，先後誕下兩個囝囝。

+ 4 + 4 + 4

Lisa S.

名模Lisa S.喺摩洛哥出生，14歲時被星探發掘入行，2000年來港發展，2010年與吳彥祖結婚，3年後誕下囡囡，一家人現居美國。

+ 5 + 5 + 5

樂基兒

前天王嫂樂基兒試過公開認隆胸又因為負荷過重而拆彈。05年與天王黎明熱戀秘婚再離婚。2017年樂基兒與美國商人Ian Chu再婚，誕下囝囝朱樂其（Hunter），現主力湊仔為樂。

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熊黛林

熊黛林06年於內地來港發展，與天王郭富城相戀令佢身價暴升，分手後2016年與同樣姓郭、家底富裕嘅郭可盈細佬郭可頌結婚、18年誕下孖女。今年10月趁40歲生日分享一輯Fit爆近照！

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Jessica C.

來自美國嘅Jessica C.，15歲喺媽媽鼓勵下參與試鏡，其後到日本及來港發展。2014年11月大方承認與安志杰拍拖，15年宣布懷孕，婚後先後產下一仔一女，不時喺IG分享育兒樂，着泳衣依舊Fit爆。