麥明詩(Lousia)減肥成功!還記得8月她上山食月餅時,拍下的行山照,當時帖文一出,就有大量粉絲嘲笑她離巢後「發福」身形暴漲,有網民勁Mean留言:「天啊,你減吓肥啦,真係好漲!」兩個月後,麥明詩竟然可以極速修身!同樣是行山相,但穿上Sport Bra的麥明詩就身材Fit爆。她更寫道:「Training your abs give you good looks, but training your heart gives you a good life.」(訓練腹肌讓人更好看,但是訓練你的內心給你一個好生活。)

麥明詩(Lousia)Fit咗好多。(IG@louisa_mak)

點擊睇麥明詩肥樣: