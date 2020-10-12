王菀之微電影《為夢想深呼吸》飾演哮喘女　再唱《我真的受傷了》

唱作女歌手王菀之（Ivana）一向喜歡突破框框，每次炮製的音樂和MV都令歌迷津津樂道。不說不知，她的成名作《我真的受傷了》今年已踏入創作20周年，仍然大受歡迎。Ivana最近獲英國一家藥廠邀請，作為一套講述歌手追夢、卻被嚴重哮喘所困擾的微電影《為夢想深呼吸》重新編曲和演繹這首大熱歌曲，帶給歌迷耳目一新的感覺！

歌而優則演的Ivana更擔任微電影的女主角，遇上重重難關都不肯放棄唱歌，由熱愛音樂的她演出，可謂特別入戲！

Ivana最近獲英國阿斯利康藥廠邀請，作為一套講述歌手追夢、卻被嚴重哮喘所困擾的微電影《為夢想深呼吸》重新編曲和演繹這首大熱歌曲，帶給歌迷耳目一新的感覺！

以歌手身份感受女主角之苦

《為夢想深呼吸》講述Ivana飾演的女主角Jamie是一名新人女歌手，正在籌辦第一次個人演唱會。她自小患有嚴重哮喘，入行後病情愈來愈嚴重，在她的首次個唱後台，Jamie突然哮喘病發，卻找不到藥物，最終被送入院，錯失踏上舞台的機會；其後，她因服食類固醇控制病情致肥胖而重新「操fit」身形，在家運動期間再次因哮喘發作而倒下，生命危在旦夕⋯⋯「我自己也是歌手，看到這樣的劇本，的確很為女主角著急。我嘗試代入她的角色，想像自己可能因嚴重哮喘而不能再唱歌，真的會很難過、很崩潰。」

《為夢想深呼吸》講述Ivana飾演的女主角Jamie是一名新人女歌手，正在籌辦第一次個人演唱會。她自小患有嚴重哮喘，入行後病情愈來愈嚴重，在她的首次個唱後台，Jamie突然哮喘病發，卻找不到藥物，最終被送入院，錯失踏上舞台的機會。

片場搞鬼扮Cat woman逗劇組開心

微電影的主題曲為Ivana出道前已推出的《我真的受傷了》，恰巧《我真的受傷了》創作20周年， Ivana特意重新編曲，創作出《我真的受傷了》（深呼吸版），帶出女主角經歷重重波折，仍不斷追逐夢想。Ivana形容：「新編曲較舊版本豐富、華麗，多了一份成熟感覺，標誌著我自己近年的成長。」

問到拍攝時有否趣事？平日才女形象深入民心的Ivana，在片場展現了搞笑一面。其中一幕描寫她哮喘發作，要在地上掙扎，前往拿藥物及電話求救時，導演叫她嘗試「優雅地掙扎」，Ivana馬上「搞鬼」一番，示範Cat Woman上身，「優雅地」爬過去，哄得全場大笑。

微電影的主題曲為Ivana出道前已推出的《我真的受傷了》，恰巧《我真的受傷了》創作20週年， Ivana特意重新編曲，創作出《我真的受傷了》（深呼吸版），帶出女主角經歷重重波折，仍不斷追逐夢想。

微電影10月22日推出

不想錯過微電影《為夢想深呼吸》和《我真的受傷了》重新編曲版，記得留意10月22日在Ivana的Facebook、Instagram同Youtube channel發布的完整版微電影。