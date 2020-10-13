關心妍與馬天佑翻唱《優先訂座》　Jade感驚喜：估唔到咁特別！

馬天佑 （Mayao）以造型師及獨立歌手身份，推出《0號實驗室》企劃，將經典歌曲重新編曲。今次來到第６個作品，他找來了這首金曲《優先訂座》的原唱關心妍（Jade）合作，更為Jade打造新造型。

Mayao為Jade打造新造型。

Mayao選了Jade其中一首經典歌曲《優先訂座》，他說：「我對《優先訂座》一曲印象很深刻，尤其是MV中關心妍用保鮮紙包起男伴，這畫面總是常常浮現在我的腦海。對我來說這就是另一個關心妍 ， 一個大家所不認識、非常黑暗、有濃厚神秘感的一顆玉石。 」

Jade對於這次的合作也感到驚喜又新鮮，當初Mayao邀請她參與這個企劃時，她很快就答應了，「因為佢永遠都可以將天馬行空嘅idea，拉到落地球，再活活呈現出來。回想起呢一首歌差不多有17年，但第一次馬佑share 佢嘅重新編曲俾我聽既時侯真係好驚喜，好似一首新歌咁，但聽落去有保留到原曲嘅精粹，估唔到我首歌可以包re-packing得咁特別。」

Jade 對於今次合作感到很新鮮。

其實Mayao跟 Jade 早在10年前已經認識，當時馬佑以造型師身份合作，參與Jade三張唱片和兩個演唱會造型設計，今次是第一次與Jade合唱，非常之有新鮮感。