胡杏兒為工作缺席大仔3歲生日：隔著電話眼睛莫明地濕了

胡杏兒大仔 Brendan去年2歲生日，以Baby Shark作主題舉行大型生日會。（IG：@ myoliemyolie）

有邊個媽媽唔想留喺仔女身邊，睇住佢地一日一日長大，但工作關係，加上呢一年疫情，有時都會逼於無奈缺席重要時刻。胡杏兒近日帶同1歲細仔李奕霖（Ryan）往內地工作，因為檢疫隔離等問題，無奈缺席大仔Brendan三歲生日會：「隔著電話看到爸爸和婆婆他們給你慶祝，媽媽的眼睛莫明的（地）濕了。」

胡杏兒相當有勇氣，參加《演員請就位》第二季。（胡杏兒微博圖片）

胡杏兒會在節目中重現電影《親愛的》中，趙薇所飾演的村姑李紅琴。（影片截圖）

胡杏兒留言話：「我親愛的奕霆，一眨眼你已經3歲了，媽媽很開心你慢慢長大成為一個有點搞笑，愛笑，善良，願意分享，尊敬長輩和充滿愛的一個小孩子，還有你對你的自創舞蹈的熱愛，每一次給我們帶來太多歡樂。雖然今年媽媽不能在你身邊，隔著電話看到爸爸和婆婆他們給你慶祝，媽媽的眼睛莫明的（地）濕了，相信你這一刻也不會怪媽媽不在你身邊，等你再長大一點，媽媽要告訴你，媽媽是去了工作，去了追求自己的夢想，你經常在電視上看到媽媽是因為媽媽是一個演員，媽媽希望你可以健康快樂成長，以後你有你自己的夢想和目標的時候也要努力的去爭取和加油，生日快樂，媽媽很愛很愛你！」

因工作缺席大仔3歲生日，胡杏兒隔住電話不禁眼濕濕。（IG：@myoliemyolie）