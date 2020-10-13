直播｜呂珊演唱節目　與張武孝、蘇姗和譚錫禧唱6、70年代金曲

繼上星期與與龍貫天和盧海鵬大唱粵曲後，呂珊今晚（13日）八點半再開直播《友星有聲》，今更請來三位嘉賓，分別大AL張武孝、蘇姗和譚錫禧，大AL早前在《反黑路人甲》飾演黑幫叔父彪叔一角大受好評，當年他是玉石樂隊成員，絕對是唱得之人；而蘇姗則是洒廊歌手，出身於音樂世家，粵劇、舞台劇及演唱會樣樣掂，堪稱萬能天后；譚錫禧則是和音天王，多年來參與演唱會超過四千場。加上珊姐，四人將會大唱六七十年代金曲，演出必定精彩，大家記得密切期待，今晚01娛樂為大家直播！

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