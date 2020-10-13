直播｜呂珊演唱節目　與張武孝、蘇姗和譚錫禧唱6、70年代金曲

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繼上星期與與龍貫天和盧海鵬大唱粵曲後，呂珊今晚（13日）八點半再開直播《友星有聲》，今更請來三位嘉賓，分別大AL張武孝、蘇姗和譚錫禧，大AL早前在《反黑路人甲》飾演黑幫叔父彪叔一角大受好評，當年他是玉石樂隊成員，絕對是唱得之人；而蘇姗則是洒廊歌手，出身於音樂世家，粵劇、舞台劇及演唱會樣樣掂，堪稱萬能天后；譚錫禧則是和音天王，多年來參與演唱會超過四千場。加上珊姐，四人將會大唱六七十年代金曲，演出必定精彩，大家記得密切期待，今晚01娛樂為大家直播！
立即重溫：
第一集：【友聲有星】重溫呂珊孖麥包安德尊開騷唱歌　仲會大談當年傾秘密
第二集：【友聲有星】重溫呂珊網上演唱節目　靚聲王張偉文做嘉賓
第三集：【友聲有星】重溫呂珊直播唱金曲　頭炮先唱《心債》、《女人花》
第四集：【友聲有星】呂珊《友聲有星》直播重溫　哥哥名曲《明星》打頭陣
第五集：【重溫】呂珊《友聲有星》重開　與李思捷大談當年事
第六集：重溫｜《呂珊友星有聲粵唱粵友》5度開騷　粵劇名伶謝曉瑩做嘉賓
第七集：重溫｜呂珊《友星有聲》開騷　與龍貫天和盧海鵬大唱粵曲
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