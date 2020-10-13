浪卡風球｜何依婷8號風球休息一下　貼小清新相獲網民激讚

熱帶風暴浪卡襲港，天文台今（13日）清晨發出8號東北烈風或暴風信號，不少人都留在家中，或者在安全地方下工作。藝人們經常要出外境拍攝，今日當然也未能開工，唯有休息一天。2017年港姐亞軍何依婷也不例外，她在IG post出了一張小清新相片，獲網民激讚，她指：「#8號風球 #休息一天 #stayfresh #staysafe」，看來她今天也是被迫停工了一天。

即睇何依婷靚相加小清新相：

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2017年港姐亞軍何依婷一卸任就備受力捧，由《學是學非》是非精到近來擔任幾個大型節目主持，加上喺劇集《機場特警》中飾演港女網紅李至安，坐喺戲中男友楊明大腿上一幕引起熱議。估唔到最近更被色情網站偷相，指何依婷可以提供「絲襪制服誘惑」。

色情網以「小仙女BABY」之名，放上四張何依婷嘅相片，身穿短袖LACE上衣配窄身短裙，一貫Regina出活動衣著打扮，但文字介紹就相當露骨，形容佢係「高質後生靚索女」、「服務周到、天使面孔、小小蠻腰、修長美腿……」，按摩加泰式特別服務盛惠 $488。

何依婷被色情網盜用肖像，內容大膽露骨。（網頁截圖）

網頁報稱「小仙女BABY」三圍34D、24、34身高162CM，同何依婷報稱164CM及參選港姐時報稱32B、22、34有出入。網頁已經有超過八千次瀏覽，Regina接受訪問時對於自己被色情網站盜用相片表示震驚，會通知公司處理。