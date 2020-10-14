【錦繡南歌】劉亦菲文替升呢變劇集小花　圈中明星替身幾可亂真

無綫熱播的內地劇《錦繡南歌》，女主角李沁的零死角高顏值，獲得不少觀眾追捧，其實劇中還有不少美女，但對比起李沁出道不久已當上女一，原來劇中不少女星也當過文替，最終被賞識而升呢成為小花，好像劇中飾演彭城王妃的杜雨宸，就是劉亦菲替身，而驪歌的貼身侍女紅丹，由付柔美琦演出，她就是陳妍希的替身，下文帶來圈中一班成功上位的替身，真正是苦盡甘來。

杜雨宸在劇中飾演彭城王妃謝韞之。（劇照）

劉亦菲和文替杜雨宸十足好姊妹。（網上圖片）

《錦繡南歌》捧紅了不少女星，顏值演技也備受好評，像甚多人討論的杜雨宸，劇中飾演彭城王妃謝韞之，她早年曾當劉亦菲文替，二人情如姊妹，劉亦菲亦經常孖住杜雨宸合照，漸漸杜雨宸開始被人關注，之後拍過《少年四大名捕》，而最為人熟悉的作品有《香蜜沉沉燼如霜》，而在《錦繡南歌》也十分搶鏡。另一位同樣由文替彈起的小花，則有付柔美琦，劇中飾演侍女紅丹，她在《神鵰俠侶》中，擔當陳妍希的文替，甚至有指她比起小龍女更美，果然她很快已被發掘，轉型成為花旦，讓人真正看到她的演技。

趙麗穎和文替李可演出《花千骨》。（網上圖片）

下文有替身上位變花旦小生：

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同場加映伍樂怡纖腰美圖：