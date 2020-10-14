Cardi B「手滑」上傳裸照上IG被瘋傳：為什麼我這麼愚蠢和低能？

繼美國隊長Chris Evans（基斯伊雲斯）上月「手滑」在Instagram誤上傳自己的「露鳥照」成為熱話後，現年28歲的美國女歌手Cardi B亦因為疑似飲醉酒，在Instagram「手滑」上傳自己的半裸照片，事後她急急將照片刪除，但仍然無阻照片在網上瘋傳。

Cardi B舉行盛大生日派對。（Instagram：@iamcardib）

Cardi B昨晚（13日）舉行盛大的生日派對，她和老公Offset更在派對上狂派錢給脫衣舞讓，玩得相當瘋狂。到了凌晨時分，Cardi B突然在Instagram限時動態上載自己半裸躺在梳化上的照片。她事後急急腳刪除照片，並在Twitter上傳一段錄音自認「手滑」：「上帝啊，為什麼你要將我創造得這麼X愚蠢和低能？為什麼？為什麼？為什麼？不過我不會再去想這件事，ok？這都不是第一次了，我以前更加是一個脫衣舞讓，X！」。她亦在Instagram發文表示自己不會告任何人：「這是我自己做的X事，差勁的事經常發生。」

Cardi B疑似飲醉酒，在Instagram「手滑」上傳自己的半裸照片。（Instagram：@iamcardib）

Cardi B裸照流出後再網上瘋傳，有不少女粉絲為了聲援她令她不要覺得太羞恥而發起#BoobsOutForCardi行動，自信地將自己的半裸照上載Twitter，火速成為Twitter trend。

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