烏克蘭網紅整容致五官變形　仲學醫美幫自行注射填充物

整容愈來愈普遍，不少人通過整容去追求自己心目中的完美外表，但在烏克蘭就有一位叫Anastasia Pokreshchuk的網紅整容整上癮，多次整容至顴骨嚴重凸出五官變形，違反人體自然，更被稱為「世上最大臉頰」的人。不過她很有自信，覺得自己很美麗，並打算繼續整。

Anastasia Pokreshchuk被稱為「世上最大臉頰」的人。（Instagram@_just__queen_）

Anastasia Pokreshchuk來自烏克蘭基輔，今年30歲。根據外媒報道，她在26歲時第一次在臉頰打填充物，之後就停不下來，做過削骨、抽脂、豐胸等手術，整容次數和花費多到她沒有再計。更誇張的是，她索性自學，定期為自己注射，以增加臉部的膨脹度。她在IG帳號分享自己的照片，現時有22萬粉絲。

右邊是25歲的Anastasia。（Instagram@_just__queen_）

Anastasia接受電視節目訪問時，被主持人問到為什麼要整容，她回答︰「我就喜歡他們（臉上五官）這樣。」還指︰「有點太小。」她的下顎和顴骨都有做過削骨塑形，又長期在額頭、鼻樑、嘴唇等地方打肉毒桿菌，她在網上的分享引來不同的迴響，有讚賞也有批評，但她毫不在意，她說：「我知道人們覺得很奇怪，但我不介意。」另外，也有醫護人員警告她，自行為注射填充物的行為有危險性，她就解釋自己注射時有專業醫生陪同，也正透過線上進修醫學美容課程。

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