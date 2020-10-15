宋茜揮低李沁譚鬆韻奪「金鷹女神」　網友不滿：最不符條件的一位

內地湖南衛視每兩年舉辦一次的「中國金鷹電視藝術節」日前結束「金鷹女神」投票，原本高居首位的「童顏女神」譚鬆韻最敗給於微博以及芒果TV APP兩個榜單助飛值相加票數最高的宋茜，共3071040票。

33歲宋茜擔任第13屆「金鷹女神」。（微博@第13屆金鷹節開幕式晚會）

這樣的結果自然有人歡喜有人憂，宋茜同譚鬆韻粉絲展開一場罵戰之餘，網友們也在討論這個「女神」的標準，是顏值還是演技？有人認為，「就作品、人氣、樣貌、身材來講，宋茜確實綜合最佳」，也有不少人表示一早已經內定人選，「金鷹獎是電視劇獎，拼的就是演技和流量，不是臉蛋、身材和歌舞」等，且譚鬆韻在微博投票排首位，但在芒果TV APP投票中，宋茜卻出現斷層式領先，就兩個平台的用戶而言，微博絕對遠遠超過芒果TV，且後者屬於湖南衛視，因此有人懷疑作假，為其他候選人抱不平，更有網友曬出以往「金鷹女神」評選條件，發現宋茜是最不符合的一位。

宋茜是偶像出身，粉絲多也不出奇。不過就演技而言，確實比不過譚鬆韻、李沁等。（網絡截圖）

而在宣布「金鷹女神」的前一日，官方公開了禮服，由第10屆「金鷹女神」趙麗穎的禮服設計師彭晶操刀，以「光芒」為題，首次採用發光面料，拖地裙擺上的金色羽毛設計寓意金鷹展翅高飛。

不少網友表示，一看這套服裝的尺寸就是為宋茜多深訂造，因此替譚鬆韻唔抵，最後做了炮灰。（微博@FashionBro）