譚凱琪曾被家姐出賣遭喪罵受盡「屈辱」：總之喊晒，鬧到我癲咗！

譚凱琪（Zoie）在今年6月宣布懷孕喜訊後一直專心養胎待產，身為準媽咪的她不時在IG分享近況，深受網民歡迎！而Zoie早前更進軍YouTube界，與家姐譚凱欣一起分享入行經過的短片掀起不少迴響。

譚凱琪家姐譚凱欣無悔嫁朱永棠？ 「如重新嚟過可能唔係咁揀！」

繼上次大談入行經過之後，兩姊妹在最新的影片中又再講秘密，譚凱欣更自揭當年曾做「金手指」出賣Zoie令阿妹被「鬧到癲」，她說：「記得有一次我返到屋企就聽到好嘈，似係啲鐅嘢聲，然後我就見到佢（Zoie）同另一個阿妹喺度拆緊張床，碌架床拆淨下半部，然後我就即刻離開現場，再打畀媽咪，叫佢快啲返嚟，發生咗啲事好緊要！」此刻，Zoie想知道當年的告密者是大家姐譚凱欣！

譚凱琪終於知道真相，指住家姐譚凱欣說：「原來係你！」（截圖）

Zoie之後憶述，當年自己長年都睡下格床，所以聯同另一個家姐一齊把上格床拆除：「兩個女仔，嗰時講緊係10歲、8歲咁，一個托住上面，一個就負責拆螺絲，諗返都覺得幾勁，所以我阿爸返到嚟都O咗嘴」。雖然行為上超乎想像，但結果Zoie亦被父母狂鬧：「係鬧到我哋拆天，仲叫我哋落垃圾房執返張床，總之就喊晒，鬧到我癲咗！」雖然Zoie當年受盡「屈辱」，但Zoie卻笑言並沒記恨，表示沒冇怪責家姐打電話告密：「你打唔打畀佢哋，佢哋始終都係會返屋企見到嘅！」

同場加映：

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帝景峰 （賴車秋攝）