ViuTV《二月廿九》新加坡奪「港劇第一」　年底再爭終極大獎

新加坡媒體發展管理局（IMDA）主辦的的亞洲學院創意獎（Asian Academy Creative Awards），周四（15/10）公布今年的各個國家及地區獲獎名單，此獎項旨在表彰在內容創作上有突出成就的影視作品，涵蓋亞洲16個國家和地區。金像影帝黃秋生憑ViuTV劇集《理想國》入圍最佳男主角1，而ViuTV今年3月推出的自製劇《二月廿九》（Leap Day）成為今屆香港「最佳電視劇」（Best Drama Series）獲獎作品，更將會於12月與另外入圍的10個國家獲獎作品爭奪「亞洲大獎」殊榮。

《二月廿九》深受觀眾歡迎，網民熱烈討論關於劇集的話題。（劇集海報）

《二月廿九》女主角吳海昕（飾演Yeesa、張麗紗）接受《香港01》訪問，對主演作品獲選為香港區得獎作品大感高興，「《二月廿九》之前嘅觀眾口碑好好，其實都已經覺得係一個創舉，好心滿意足啦！頭先台前幕後嘅人都喺個WhatsApp group嗰度好興奮、好驕傲。同埋我哋睇返個list度，上面都有其他地方一啲好強勁既Netflix劇，《誰是被害者》呀、《愛的迫降》呀，可以同呢啲大製作並列同一個list，好開心、好感恩，覺得行前咗一大步，要繼續努力！」。

她又坦言，希望香港的電視製作能夠獲分配更多資源，「等我哋可以愈拍愈好。」

ViuTV推出的原創劇《二月廿九》（Leap Day）成為今屆亞洲學院創意獎（Asian Academy Creative Awards）的香港獲獎作品，更將會於12月與另外10個國家的獲獎作品一奪亞洲大獎的殊榮。

《二月廿九》導演羅嘉駿（Steve）獲悉喜訊後，立即在Instagram開心發文：「無（冇）呢班痴線佬製作團隊同埋超熱情觀眾就成就唔到229，再次多謝大家」。

《二月廿九》今年播出後大獲好評，外界一直希望可推出續集，而到底觀眾能否再次看見三位主角的愛恨交纏呢？觀眾就要留意今個星期六（17/10）的《ViuTV 2021》節目巡禮了！