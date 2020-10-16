【矚目配角】鬼塚富貴傳奇靠女人　造衫有「腰」求：張敏着得最靚

現年66歲、原名伍健忠的鬼塚，除了是TVB基本合約藝員、拍過幾十套戲的影壇「金牌爛仔」，更是傳奇時裝設計師，當年造衫造到風山水起，有米威水事迹無數，家中「波子」、Benz、MGB等名車擺到行唔郁當擺設，30年前一炮過用138萬現金買起九肚山洋房，與他同名的「鬼塚」時裝品牌分店擴展至澳門、北京、上海等地，但多年來辛辛苦苦建立的王國，竟於2003年一夜間結束。 「當時有咗個病，醫生話有兩條路畀我行，一係就等死，一係就減肥。嗰時我真係好肥，190幾磅，係幾誇張，有痛風症又有三高，一個Body Check，所有指數都係『肥佬』。」然後，他想起「健康就是財富」這句說話，回家望一望銀行存摺，再屈指一算，結論是慳慳哋都夠退休使過世，便把心一橫同「鬼塚」講聲再見。 撰文：陳栢宇 短片、攝影：葉志明 剪接：潘諾兒 場地提供：The Grill Room 特別鳴謝：Barry@relaxdearhk

【矚目配角】鬼塚富貴傳奇背後有段古 哭訴童年慘況：人點可以賣

鬼塚因參與拍攝胡楓監製、執導的《打藤》（1979）入行，及後拍攝過50多套電影，近年轉戰無綫做綠葉，但時裝設計才是他的成就之處。（葉志明攝）

食粒豆都痛到死 激減60磅變「肌伯」

「你問我心唔心痛？我真係唔心痛。男人最緊要係拎得起放得低。點解放得低？係因為你冇路揀呀，繼續落去就會死，就算唔死，一個月打兩次嗰時痛風針都會骨枯，但嗰陣時唔打又好痛，飲一杯啤酒就腳痛，食少少內臟、食兩粒豆都死咁滯。」退休後的鬼塚，成為了他口中的「全職運動員」，全日只做一件事──運動，所以極速減走接近60磅：「每一次出街有人認得我，都會問我係唔係有病，『我冇事，只不過係食唔到嘢』。醫生都同我講唔好再減落去，所以我都有聽佢講，食番多啲嘢，然後就可以操番多啲肌肉出嚟。」

黑白相中的鬼塚更加有型，當年「黑魔」寶刀未老：

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昔日搞時裝如打仗 賣東瀛衫賺首桶金

一日Fashion人，終身都是Fashion人，「鬼塚」的品牌摺埋，不代表鬼塚不再碰時裝。到2015年，他便重操故業，與拍檔搞香港設計、日本製造的牛仔褲品牌「靛」，而他最近又轉玩皮革時裝，件件都壓上禪味極濃的「三惑一動」字眼，專訪當日他身上所穿的黑色皮革背心，便是他的心血結晶。不過，今時和往日的心態卻是兩碼子的事，現在鬼塚玩皮革旨在「過癮」，但當年做生意「打仗」不可同日而語。

鬼塚講起自己在80年代贏人生第一場硬仗時，不其然嘴角揚起，那種洋洋得意，彷彿之後一手建立出時裝王國的成功感，以至掃名車、買洋樓得到快樂，遠不及這次殺對手一個片甲不留、賺下人生第一桶金能夠令人回味，難怪憶起接近40年前的事情，他仍然快過「Load碟」，完全毫不費勁。

「呢場仗就犀利喇！」戰場在日本九州商業重鎮福岡，時間是冬天，那時候鬼塚還未開「鬼塚」，主力做日本女性時裝批發、舖面在旺角家樂商場（現名家樂坊）的「詩韻」（The Swank）是他手上唯一一間公司。心急想掃貨返香港賣的鬼塚，甫走入製衣廠的貨倉，便看見各式各樣尚未標價的成衣，做生意旨在賺錢，而他不單只想賺到最盡，更想「將軍抽車」，將對方「剝光豬」。正因為不知道每件貨品的價錢，所以鬼塚更需要摸清楚對方心裏面的賣出價，亦要將自己的買入價壓得愈低愈好，是賺是蝕純粹取決於兩者之間的空間有多大，充滿不知之數。不過，有一樣東西可以肯定，便是鬼塚本金不多：「我個荷包係唔夠買晒成間廠，我都係得十幾萬左右，夠買十袋嘢咁上下。」

叫得鬼塚，應該識日文？「梗係唔識啦，當你揸住一嚿錢去買貨時，你用乜文字語言佢都會同你做生意，佢都會斟茶招呼你。」（葉志明攝）

「決戰」朝十晚八 日本商人最後一刻投降

電影《賭神3之少年賭神》（1996）中，黎明以一招「獅子撲兔 君臨天下」，在賭枱上「大」走陳豪，而鬼塚亦是用同一招「大」贏與他對頭的日本商人。「我同佢講，我要晒成間廠嘅Stock（存貨），而我只係畀500 Yen一件佢，褸又係手巾仔又係，鞋襪又係，任何嘢都係只當一件。」

會議由朝早10點開始，到晚上8點鐘左右，那名日本商人仍未有任何決定，一直在考慮，連香煙也抽了好幾包。「佢諗得好辛苦，佢想揼走啲貨，但又要賣得咁平，同時新貨一路嚟緊，佢手上嘅好可能係已經積咗兩年嘅存貨，放番喺日本又唔賣得。」鬼塚笑稱對方一開頭想必以為他是其中一名來自香港的「傻仔」，但竟被他反將一軍。

結果，時鐘指針落在9點之前，對手經過天人交戰後決定扑鎚收訂金，宣布「投降」。「之後我即刻去閂咗個閘，搵個鎖Lock咗佢，第二朝返嚟開倉點下有幾多貨，呢舖真係贏晒。（執咗幾多錢？）都有百幾萬！」黃埔花園首批單位在85年落成時，28萬港元就有交易，揸住百幾萬，何其巴閉：「好驚呀，未見過咁多錢。」

鬼塚有錢便想買東西，當年買車買埋滿成間屋，後來知錯，聽老婆話改買磚頭。（鬼塚提供）

嫌日本貨老土 親自操刀踏上設計路

當然，鬼塚面對過的挑戰、打過的仗不只福岡一役，由成衣批發轉型到搞自家設計的過程也相當值得一提：「好記得有一年日本啲設計完全唔得，已經拎到最貴、最Top嗰啲，香港都係接受唔到，太老土。明明就係知道市場想要咩，但我偏偏就冇呢類服裝供應畀香港。咁我個人思維好型嘅，就索性喺香港開間廠，喺舖頭後面差唔多2,000呎嘅地方，請人返嚟車嘢、裁嘢，我自己做設計，咁都畀我成功到，出親都賣得，十幾個衣車車位，日日都係車嗰幾款。」

鬼塚後來以全黑色的「鬼塚」系列打響名堂，個個窈窕淑女都趨之若鶩，點解知一定是「窈窕淑女」？「因為我淨係做腰圍22至24吋，26吋我都好少做，因為覺得條腰好幼先着得靚，我認我係一個追求完美嘅設計師，淨係做一小撮人都夠做。」鬼塚坦言時會向電影提供服裝贊助，望住靚女明星着自己品牌特別開心：「我覺我張敏着我嘅衫最好睇，好似《女黑俠黃鶯》嗰件咁。」

電影《女黑俠黃鶯》（1992）由張敏、邱淑貞和張學友等主演，票房收入有600多萬，成績不過不失。（電影畫面）

自細學懂賺錢 留長髮搵學師仔着數

或許鬼塚起初沒有想過自己終有一日會成為設計師賣時裝，但冥冥中自有定數。1965年，11歲的鬼塚因為父親過世，被母親勒令去打工養自己：「我鍾意乾淨，所以就去咗學做洋服，三年就滿師，嗰三年真係冇屋企返，仲好記得係喺美麗都大廈4樓A14號，有時候都會上去美麗都大廈（位於尖沙嘴）兜個圈，睇下而家係點樣。」

靠着三年造洋服的根底，加上少少天資聰穎，即使沒有讀過設計，也未曾拎得任何獎項，鬼塚也一步一步成為了傳奇，不過這個也不是一切的起點：「我幾歲大已經識搵錢，頭髮長，我唔會去剪，會特登去啲飛髮舖門口，有好多學師㗎嘛，『畀你剪，收番你5毫子，但係唔准剪晒，我仲要畀第二個剪』，留一次起碼可以剪到幾個。」是三歲定八十，還是命運？鬼塚覺得沒有必要深究太多：「人最梗要係識得滿足，唔滿足個人就會好怨，而家有杯啤酒我飲已經覺得好好喇！」