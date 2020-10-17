後生仔傾吓偈｜公開一星期支出紀錄　陸浩明：做電視台原來咁好搵

戴祖儀試過因為打機，一晚課金三千元。（影片截圖）

最新一集《#後生仔傾吓偈》以投資理財為題，幾位後生仔各自用手機程式紀錄自己一星期嘅支出。戴祖儀雖然未有參與，但分享理財apps嘅好處，她指自己曾經因為打機，所使用嘅人物唔夠勁，一晚死七次。「於是我課金強化佢嘅武器，一晚用咗三千元……」戴祖儀嘅一晚課金費用，等同後生女欣茵嘅一星期支出，當中包括埋花店生意嘅投資。之後到後生仔阿楓公開自己近39,000元嘅支出紀錄，即時嚇窒全場，連陸浩明都忍唔住表示:「做電視台原來咁好搵！」阿楓解釋:「有19,000元係保險，另外10,000元係卡數，我發現自己一個月電話費600元係好貴，另外健身我一買就係6年plan，同埋staycation、咖啡都係好大花費。」

阿楓一星期花費38,743元！隨時多過一個打工仔嘅薪水。（影片截圖）

之後輪到另一位後生仔GM公開自己一星期支出紀錄：29,482！當大家以為這就是全部之際，GM就話：「仲有供車嘅10,000元未計埋落去。」GM表示最近買入一部新車，原因係自己成日唔小心坐的士，聽到呢個神邏輯，連馮盈盈都忍唔住表示:「為咗唔好比200幾元嘅的士錢， 所以買架幾十萬嘅車!」又一次證明，原來做電視台原來咁好搵。

GM花費不少在健身，但佢話因為腰痛，所以其實一直都無去健身，根本就係白供。（影片截圖）

節目中，眾人亦有分享投資心得。一星期花費3萬嘅阿楓透露，幾年前自己剛畢業時，由於香港市道理想，自己在投資上，試過一日賺4千元，令他以為錢真係咁好搵。「其實當時係估升定跌，你唔會知可能因為其他國家嘅一句說話會冧市，我最終係蝕十幾萬。」聽到阿楓嘅理論，眾人都笑指佢根本就係投機而非投資，而阿楓亦表示自己係投埋整個人入去。

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