何超蓮首孖男友搵真銀超性感造型衝擊視覺　野生捕獲原圖一樣靚絕

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮於去年4月宣布與內地男星竇驍拍拖，兩人拍拖至今一年半依然處於熱戀期，愛得十分甜蜜。他們的感情亦發展得好迅速，月前賭王逝世，竇驍便特地來港出席喪禮，並全程陪住女友超蓮以及未來外母三太陳婉珍，可見他已融入何家。而超蓮辦理好爸爸的喪事後，亦即飛到上海匯合男友，繼續他們的拍拖生活，且不時在社交網上放閃曬恩愛。

兩人愛得甜蜜。(竇驍微博)

昨晚兩人更首次以情侶檔姿態於上海出席珠寶品牌活動，拍拖搵真銀，這也是超蓮首次孖住男友現身公開活動。超蓮身穿一襲低胸大露背的米白色透視晚裙示人，真空上陣的她非常性感，絕對衝擊了大家的視覺。她亦有於微博出post分享靚相，並留言表示：「今天是一枚小公主。」網民紛紛留言大讚她好美。有網民就問超蓮的腰怎可以這麼瘦，她親自回覆說：「勒到最緊了」、「我昨天吃的沙拉！今天喝的黑咖啡」、「我腰勒到疼死了」為了靚靚果然要付出代價。另外，有網民就在超蓮與男友步去會場途中野生捕獲了兩人，原圖下的超蓮依然好靚女，同修圖後無分別。

超蓮和男友竇驍拍拖一年半依然處於熱戀期。(竇驍微博)

點擊下圖睇超蓮呢個超性感公主造型，被野生捕獲的原圖，仲有她的靚相：