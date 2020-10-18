柳俊江疑失婚消瘦急速變老　滿臉鬚根極滄桑被網民稱做「柳爺爺」

無綫前新聞主播，現年39歲的柳俊江上月因與一名25歲男子涉嫌在公眾地方打架被捕，有指該男子是他太太雷康怡（Florence）的男友人，其後更傳出柳俊江正與Florence鬧離婚並已分居的消息。雖然柳俊江其後有於IG發聲明表示事件源於一場誤會，但事隔大半個月左右，他又在他的私人Facebook出Post表示：「為另一個人而活，整整十七年，南柯一夢。往後，好為自己而活。」令人不禁猜測他與Florence是否經已離婚。而柳俊江與Florence亦已互相取消關注對方的社交網站，柳俊江更刪除所有合照。

柳俊江曾表示會與太太如常生活。(柳俊江IG)

說了要為自己而活的柳俊江，最近積極做運動操Fit身體，他昨日就於在IG post了一張他染了金髮以及滿臉鬚根的自拍照。相中的他看來明顯比一個月前消瘦了不少，不少網民都覺得他多了一份滄桑味道，有網民就留言表示：「點解你，現在變成柳爺爺嘅？」、「做咩搞到咁滄桑」，但亦有網民讚他說：「警告你，唔好咁有型呀吓！」柳爺俊江即自嘲表示：「成個鬍鬚阿伯咁，型乜鬼。」而他早前Post的另一張相就被網民指他老了很多，他大方回應：「老唔怕認。」

柳俊江早前個樣仲好後生。(柳俊江IG)

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